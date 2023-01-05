原标题：在服务国家发展中弘扬优良校风

韩林海 广西大学党委副书记、校长

党的二十大报告强调，培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围。广西大学坚决贯彻党的二十大精神，努力为中国式现代化和广西经济社会高质量发展提供智力支持和科技支撑。

落实立德树人根本任务，高质量建设区域人才培养中心。学校秉承“为党育人，为国育才，复兴中华，发达广西”的办学宗旨，将立德树人根本任务贯穿于教育教学全过程，大力推进“三全育人”建设和思政工作体系构建，着力培养堪当民族复兴大任的时代新人。近年来，学校坚持把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，以评价改革推动完善立德树人体制机制；深入实施广西大学“立德树人堂堂讲”课程思政改革，夯实思想政治教育体系；构建完善的德智体美劳“五育并举”人才培养体系、质量保障体系和评价体系；设立“创新人才培养实验班”，构建产学研合作协同育人新机制，全力培养“以德为先、能力为重、全面发展”的社会主义建设者和接班人。

培育创新文化，打造区域有影响力的科技创新高地。学校坚持“四个面向”，突出办学特色，发挥学科优势，扎根八桂大地，在服务国家发展中弘扬优良学风。近年来，学校聚焦“一带一路”互联互通等目标和“科技强桂、兴桂”目标，引领师生团结协作、勇担科技创新使命，组建“大团队”，承担“大项目”，产出“大成果”；持续深化产学研合作，与地方政府部门联合举办“科技搭桥行动”，落实国家“千校万企”行动和广西千企科技创新工程，着力建设科技小院等基层科技服务平台，引领师生在实践中知行合一；出台《广西大学对接服务地方产业高质量发展行动方案》，实施“扎根八桂大地，服务广西社会经济发展”行动，提升科技支撑效能，服务国家重大战略和地方经济社会发展。

秉承勤恳朴诚校训，建设广西风格、中国特色的世界一流大学。近年来，学校不断加强学风作风建设，传承“勤恳朴诚”优良校风，大力弘扬科学家精神，坚持守正创新，持续营造尊重知识、热爱科学、积极向上的学术氛围，全力打造吸引高端人才的引力场。一是充分发掘学校自身教育资源，学校成功入选首批广西科学家精神教育基地，以塑形铸魂科学家精神为抓手，打造弘扬科学精神、传播科学思想的重要阵地。二是重视科学伦理道德和学风建设，引导科技工作者严格遵守科学共同体的基本共识。三是创新人才队伍建设，选聘具备战略科学家能力素质、厚植家国情怀的领军团队带头人，有针对性地吸引校外高水平人才“柔性帮扶”，集聚相关领域青年才俊。四是规范学术委员会制度建设，进一步营造良好学术生态和风清气正的办学治校环境。

(责编：郝孟佳、何淼)