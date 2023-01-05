本报记者 刘 峣

河北省邯郸市涉县职业教育中心数字媒体专业学生在老师指导下学习影视后期剪辑。

郝群英摄（新华社发）

一名学生在位于吉布提首都吉布提市的吉布提工商学校鲁班工坊演示机车模拟驾驶。

新华社记者 董江辉摄

从明确职业教育的地位和职责，到推动现代职业教育体系建设改革；从全面深化产教融合、校企合作，到主动服务经济社会发展……10年来，中国职业教育改革发展成效斐然，能工巧匠、大国工匠持续涌现，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国奠定了坚实基础。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出了新阶段职业教育改革的一系列举措，针对职业教育改革发展的突出矛盾和问题提出了破解之道。

推动普职协调发展

“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”——2022年5月正式施行的新职业教育法，首次以法律形式明确了职业教育的地位。

一直以来，社会对职业教育存在“矮化”“窄化”的刻板印象。对此，《意见》明确了职业教育的定位，提出坚持以人为本，建立健全多形式衔接、多通道成长、可持续发展的梯度职业教育和培训体系，推动职普协调发展、相互融通，让不同禀赋和需要的学生能够多次选择、多样化成才。

“职业教育的功能定位由‘谋业’转向‘人本’，更加注重服务人的全面发展。”教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，这对扭转社会对职业教育的“鄙视”、消解普职分流带来的焦虑有重大作用。

党的十八大以来，中国建成了世界最大规模的职业教育体系，现有职业学校1.12万所，在校生2915万人。与此同时，如何破解偏见、提升职业教育的吸引力，是职业教育高质量发展的关键所在。

在上升渠道方面，职业教育办学的“天花板”正逐步被打破。“中职、高职专科、职业本科”一体化的职业学校体系基本建成，职业教育与基础教育、高等教育、继续教育之间也初步构建了融通机制。

对此，《意见》明确提出，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，有序有效推进现代职业教育体系建设改革，切实提高职业教育的质量、适应性和吸引力。

“职业教育不是‘终结教育’，不是‘低层次教育’，更不是‘淘汰教育’。”陈子季表示，接受职业教育的学生，既可以升学，也可以就业，还可以先就业再升学，最大程度拓宽学生多样化、多途径成长成才的通道。

探索省域职教体系

在天津中德应用技术大学，学生们正在新一代智能焊接技术平台上忙碌着。该校激光与焊接技术应用研究院教师王军说，当下很多先进制造业企业急需高级焊接技术人才，为此学校为相关企业定制培养了20余名专业人才，受到企业的欢迎。

天津中德应用技术大学的探索实践，是天津职业教育发展的缩影。天津市委教育工委常务副书记、市教委主任荆洪阳说，天津市持续创新制度设计，先后部市共建国家职业教育改革试验区、示范区和“示范区升级版”；设立了中德应用技术大学，率先建立完整的中高本硕博职业教育人才培养体系等。

对于新阶段的职业教育改革，《意见》提出了的一系列重大举措，其中之一就是探索省域现代职业教育体系建设新模式，围绕国家区域发展规划和重大战略，选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（区、市），在产教融合、职普融通等方面改革突破，形成一批可复制、可推广的新经验新范式。

同时，针对人才培养供给侧与产业需求侧匹配度不高等问题，《意见》提出打造市域产教联合体和行业产教融合共同体的制度设计，更加注重服务经济社会发展。

陈子季指出，《意见》将改革的基座落在区域性、行业性的职业教育体系框架，四梁八柱就是产教联合体、产教融合共同体，通过开辟职业教育体制机制创新试验田，构建央地良性互动、协同推进有效机制。

匹配人才供给与需求

2022年10月，来自江西环境工程职业学院的教师李德鑫在世界技能大赛特别赛上获得了家具制作项目的金牌，为中国代表团赢得了“首金”。

“我幸运地赶上了职业教育发展的黄金时代。”李德鑫说，一系列支持职业教育发展的政策红利，让职业技术人才有了更好的保障。

目前，中国职业教育专业课教师中“双师型”教师占比超过一半；全国组建了1500多个职业教育集团（联盟），培育了3000多家产教融合型企业、试点建设了21个产教融合型城市；职业学校与企业共建实习实训基地2.49万个，现代学徒制项目覆盖1000多个专业点，惠及10万余学生（学徒）。

对于职业教育体系建设改革的重要任务，《意见》提出了提升职业学校关键办学能力、加强“双师型”教师队伍建设、建设开放型区域产教融合实践中心、拓宽学生成长成才通道、创新国际交流与合作机制等举措。

陈子季表示，产教融合是现代职业教育的基本特征，也是最大优势，更是改革的难点与重点。《意见》将职业教育与行业进步、产业转型、区域发展捆绑在一起，充分发挥各自优势，创新良性互动机制，破解人才培养供给侧与产业需求侧匹配度不高等问题。

中国中车集团有限公司党委副书记、董事王铵说，中车集团将联合高水平高等学校、职业学校共同牵头，在轨道交通装备行业率先组建学校、科研机构、上下游企业等共同参与的跨区域产教融合共同体。

创新国际交流合作

“我在这里学会了使用机器人和视觉设备，还开发了一个工业通信研究项目。”在位于葡萄牙塞图巴尔理工学院的鲁班工坊，葡萄牙学生亚历山大·热拉尔多梳理起3年来的实训收获。

鲁班工坊是在中国教育部指导下、天津市原创并率先主导推动实施的职业教育国际品牌，采取学历教育与职业培训相结合的方式，用中国标准培训当地教师，再由当地教师教授学生，将中国职业教育优秀成果与其他国家分享。

目前，中国已经在海外20个国家建立了21个鲁班工坊，在40多个国家和地区开设“中文＋职业教育”特色项目。中国职业教育的人才培养标准和专业建设质量获得国际广泛认同，成为中外经贸和人文交流合作的新载体。

对此，《意见》提出创新国际交流与合作机制，持续办好世界职业技术教育发展大会和世界职业院校技能大赛，推动成立世界职业技术教育发展联盟，打造职业教育国际合作平台，建设一批高水平国际化的职业学校等举措，提升中国职业教育的国际影响力。

“通过建立健全职业教育国际合作机制，使我国职业教育从‘单向引进借鉴’走向‘双向共建共享’，服务国际产能合作和中国企业走出去，逐步形成具有中国特色的职业教育国际化发展模式。”陈子季说。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)