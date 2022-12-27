人民网长春12月27日电 （记者许珺）以“新时代·新征程加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。论坛上发布《2022年高校思政课改革创新情况分析报告》（以下简称《报告》）。

当前，高校思政课建设被提到新高度、呈现出新特色。思政课顶层设计不断加强，形成多部门合力的工作格局。思政课学科建设取得高质量发展，教师队伍建设不断加强，思政教育内容与主体更加广泛，实现资源互通、优势共享，舆论氛围更加浓厚热烈。

《报告》认为，从舆论传播的角度看，近年来高校思政课改革创新呈现以下4个特点：

思政课社会关注度高，头部示范效应增强。人民众云大数据平台显示，2022年，涉“思政教育”媒体报道达36万多篇。就传播渠道而言，以微信、网络媒体为主；看地域分布，北京热度最高，其次为江苏、浙江、上海、广东，上述地区高校思政教育开展范围广、程度深，引领和示范作用强。

思政课改革持续推进，学生参与度增强。2022年，各大高校持续推进思政课改革，沉浸式、体验式的学习越来越普遍，学生参与感和学习主动性不断增强，思政课真正“活”起来。各种思政资源融入“校内课堂”，红色元素深入“学校课堂”，不断丰富和拓展了课堂内涵和外延。

社会大课堂成思政重要“阵地”，课程体系日渐完善。不少高校结合本地历史文化特色与红色资源优势，把思政课堂搬到社区街道、田间地头、生产一线等，推动思政小课堂与社会大课堂的有机融合，使学、思、践、悟成为完整体系。

融合优势凸显，科技叠加激发课堂新活力。2022年，思政课的融合优势逐渐凸显，网上思政课新样态加速形成。直播、短视频、H5、VR等新媒体技术在思政课中得到广泛运用，令学生耳目一新。

《报告》根据各高校思政课程的社会反响、信息传播量、主流媒体关注度、舆论反馈情况等维度，在全国选出18个典型案例，分别是：北京大学开展“乡村振兴”等主题实践思政课、清华大学推进“乡村振兴工作站”建设、中国政法大学开展“1502”新时代青年知行社思政实践活动、中南大学打造实践教学基地“问渠长廊”、上海交通大学打造“微型洱海”景观思政教学、兰州大学坚持一体两翼推进“大思政课”建设、武汉大学全国高校大学生微电影展示活动、中国石油大学（北京）“风华传薪”多元立体网络“大思政课”平台、北京师范大学“电影下乡——新时代大学生美育支教行”活动、北京航空航天大学航天精神专题课程、中国海洋大学海上科学考察思政课堂、西安交通大学学生微宣讲团、华东师范大学党史学习教育现场教学点、北京理工大学思政课虚拟仿真体验教学、对外经济贸易大学“师说·青听”系列微课、华北电力大学“电力思政”系列品牌课程、吉林大学“主题式”思政课实践教学模式、山东“长青联盟”《大国风范》在线特色专业思政课等。

根据当前全国高校思政课开展情况，《报告》提出4点建议：创新课程模式，重视思政课教学精准化改革；善用社会大课堂，以实践教学解答现实“大问题”；推动思政数字化建设，打造沉浸式教学模式；优化思政师资队伍，做好内部挖掘外部引育工作。

近年来，在教育部有关司局的指导下，人民网打造了一系列“思政大课”。比如，面向全国大中小学生推出的“同上一堂思政大课”系列活动、面向2900万职业院校学生开设“悦读伴我成长——职教学生读党报”栏目，围绕时事热点先后推出“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”“同上一堂奥运思政大课”“同上一堂航天思政大课”等。今年11月，人民网“大思政课”云平台正式上线。人民网将继续履行党媒党网的社会责任，更加积极参与到“思政大课堂”的改革创新中。

(责编：许珺、丁涛)