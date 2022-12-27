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张志军：为建设教育强国作出长春贡献

2022年12月27日09:45 | 来源：人民网-教育频道
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人民网长春12月27日电 （记者孟丽媛）今日，以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛在吉林长春举行。吉林省委常委、长春市委书记张志军致辞。

吉林省委常委、长春市委书记张志军

“人民网大学校长论坛已成功举办八届，为高校之间学习借鉴、提升高等教育水平提供了难得机遇，也为展示高校发展成果，密切校地合作搭建了重要平台。”张志军表示，本届大学校长论坛围绕主动融入新发展格局、落实立德树人根本任务、加快建设高质量教育体系、服务国家重大战略需求等展开研讨，对于把握时代脉搏、坚持创新引领、加快推动高质量发展具有重要意义。

张志军表示，近年来，长春依托科技创新城建设，深入实施创新驱动战略，国家自创区、国家农高区、智慧法务区等重大平台落位建设，长春在全球科研城市排名跃升至第35位；深入实施科教兴市战略，支持在长高校建设世界一流大学和世界一流学科、重点科研院所建设国际一流科研机构，成立红旗、数字经济、固态电池等产学研创新联盟，开展原创性引领性科技攻关；深入实施人才强市战略，成立东北首家人才服务局，举办首届长春人才节（企业家节），打造“人才创新港”，每年留长大学生超过10万人。

张志军表示，长春将以此次论坛为契机，进一步深化校地合作，共同探索深化高等教育改革，加快推进“双一流”建设，为建设教育强国作出长春贡献；携手促进产学研深度融合，共同推进国家重点实验室、院士专家工作站建设，开展大企大校大院大所创新成果跟踪服务，加快推动科技成果创新转化；联合开展人才培养，进一步完善人才引育、使用、激励等政策举措，持续深化服务人才专项行动，深入实施“百万大学生留长工程”，共同为提升高校服务区域发展和国家战略能力贡献智慧力量。 

(责编：许珺、丁涛)

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