新华社北京12月27日电 题：破解突出问题 优化类型定位——解读《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》

新华社记者徐壮

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。27日，教育部举行新闻发布会介绍解读这一意见。

破解职业教育改革发展突出矛盾和问题

《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》共14条，是党的二十大后，党中央、国务院部署教育改革工作的首个指导性文件。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，意见是在系统总结党的十八大以来职业教育改革发展成就基础上，对职业教育体系建设改革的进一步深化，是全面贯彻党的二十大精神、着力破解职业教育改革发展突出矛盾和问题的重大改革，集中体现了党中央、国务院部署职业教育改革新主张、新举措、新机制。

针对社会对于职业教育存在的刻板印象，意见强调坚持服务学生全面发展和经济社会发展，要求建立健全多形式衔接、多通道成长、可持续发展的梯度职业教育和培训体系，推动职普协调发展、相互融通，让不同禀赋和需要的学生能够多次选择、多样化成才。

针对人才培养供给侧与产业需求侧匹配度不高等问题，意见提出打造市域产教联合体和行业产教融合共同体的制度设计，更加注重服务经济社会发展。

立足新发展格局，意见提出推动形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职业教育结构和区域布局；强调社会力量参与，意见鼓励支持地方和重点行业结合自身特点和优势，在职业教育体系建设改革上先行先试、率先突破、示范引领。

此外，意见在巩固职业教育类型特色、提升职业学校关键办学能力的基础上，进一步明确了职业教育类型定位，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新。

提出新阶段职业教育改革一系列举措

《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》提出了新阶段职业教育改革的一系列举措。陈子季将其概括为“一体、两翼、五重点”。

“一体”，即探索省域现代职业教育体系建设新模式：围绕国家区域发展规划和重大战略，选择有迫切需要、条件基础和改革探索意愿的省（区、市），在产教融合、职普融通等方面改革突破，制定支持职业教育的具体举措，形成有利于职业教育发展的制度环境和生态，形成一批可复制、可推广的新经验新范式。

“两翼”，即市域产教联合体和行业产教融合共同体：一方面，省级政府以产业园区为基础，打造兼具人才培养、创新创业、促进产业经济高质量发展功能的市域产教联合体；另一方面，优先选择重点行业和重点领域，支持龙头企业和高水平高校、职业学校牵头，组建学校、科研机构、上下游企业等共同参与的跨区域产教融合共同体，汇聚产教资源，开展委托培养、订单培养和学徒制培养，面向行业企业员工开展岗前培训、岗位培训和继续教育，建设技术创新中心，为行业提供稳定的人力资源和技术支撑。

“五重点”，即围绕职业教育自立自强设计的五项重点工作：提升职业学校关键办学能力、加强“双师型”教师队伍建设、建设开放型区域产教融合实践中心、拓宽学生成长成才通道、创新国际交流与合作机制。

建立部省协同推进机制

系列举措如何贯彻落实？意见以建立部省协同推进机制为核心，提出构建央地互动、区域联动，政府、行业、企业、学校协同的发展机制，着力营造制度供给充分、条件保障有力、产教深度融合的新生态。

出席发布会的国家发展改革委社会发展司司长欧晓理介绍，近年来，国家发展改革委会同教育部等部门通过“十三五”教育现代化推进工程、“十四五”教育强国推进工程两个重大工程，切实发挥中央预算内投资引领作用，积极支持职业教育高质量发展。

国家发展改革委还通过地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、设备购置与更新改造贷款贴息、制造业中长期贷款等渠道，及时做好职业教育领域重点项目的引导、储备和推荐工作。

陈子季表示，2023年初，将先选择约10个省份，建立部省协同推进机制。同时，梳理经验、总结规律，形成区域职业教育产教融合政策“工具箱”并推广应用。

此外，有关部门将推出一批关键政策和重点项目。一方面，围绕“五重点”，分别推出专项工程计划，推出一批引领职业教育领域改革的国家级项目，树立标杆、打造品牌。另一方面，针对股份制、混合所有制改革，职业教育考试招生制度改革等难点，在国家层面出台政策，向社会传递信号、给地方提供支持。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)