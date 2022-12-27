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把改进成长权交给孩子，亲子关系更融洽

2022年12月27日08:56 | 来源：光明日报
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原标题：把改进成长权交给孩子，亲子关系更融洽

我早就跟你讲过了”“你总是这样”“跟你说了多少遍”“你看别人家的孩子”……在父母与孩子的交流中，这些话是不少家长的口头禅。

“她说什么我就听着，一般不会当面反驳。”刚上大学的蒋雅告诉记者，在她的成长过程中，小到着装打扮，大到出国留学，母亲都是绝对的主导者。这种管束让蒋雅只能隐藏起自己的真实诉求，尽量避免与母亲发生冲突。

“亲子关系有时候是一团乱麻，有时候又是一杯蜜水。”采访中，不少家长和孩子都表达了这样的感受。捍卫威严的父母与保持自我的孩子之间，亲密与距离，权威与平等，似乎很容易失去平衡。那么，父母该如何与孩子沟通？孩子做错事要如何管教？温馨的家庭环境如何营造？在心理学家看来，这些亲子问题皆可通过有效沟通来解决。

包容和鼓励 用“选择题”代替“判断题”，将改进权交给孩子

“当时在上网课，我发现她1个月没认真上课，天天偷着跟同学线上聊天、看小说，我就跟她发了特别大的火。感觉那么信任她，结果她却没有那么自律、没有想象得那么好，就觉得自己一下子掉入万丈深渊，心很凉，特别失望。”与女儿爆发一次剧烈冲突后，李娅（化名）反思，“处理方法可能不是很得当，没有考虑孩子的感受”。

李娅已经意识到，“学习只是产生冲突的一个导火索，核心其实是沟通的问题。我认为很小的事，但她认为很重要；当她告诉我一些事的时候，我的处理方法不当，导致后面有些问题她不主动跟我说了。有时我就是问问同学她在学校的一些表现，她觉得我是在侵犯她的隐私。”

“现在我们家庭教育中，往往是父母单方面对孩子说教，缺乏心与心的交流，也就是同理心，因为很多父母不懂得孩子的真实需要。”教育心理学家张梅玲认为，许多父母不知如何做到有效沟通，说得多听得少是众多家长的通病，以为说教是表达关心和爱护的一种方式。但在孩子眼中，父母的唠叨让他们倍感压力。

“说教一定会带来逆反。因为它本身是一种权威式的压制，反映出不平等的亲子关系。在这种家庭中，孩子没有空间和机会表达自我，只有父母单方面地给孩子下判断。”中国人民大学心理学系副教授韦庆旺同样反对说教式的亲子教育。

什么是有效的沟通？韦庆旺强调，沟通是双向的，要给足孩子安全感，引导孩子交流，最终达成共同探讨的平等沟通效果。“例如，孩子放学回家后闹脾气，父母要控制住自己的情绪，问一问他今天为什么不开心，在学校里发生了什么事情。了解情况后，其实问题已经解决一半了，因为孩子能够感觉到自己的情绪被接纳，他从父母这里得到了安全感。接下来，父母可以给孩子提出一些假设，比如提供几种解决办法，问孩子觉得哪一种更好，或者问问孩子觉得其他同学会怎么做。用‘选择题’代替‘判断题’，更容易开发孩子的自主性，将改进权交给孩子自己。”

另一方面，有效沟通需要父母言传身教，除了语言表达，父母的言谈举止对孩子影响重大。“父母要站在孩子的角度想一想，孩子眼中的自己是什么样的？”韦庆旺说，“如果父母平时只将家庭当成休闲场所，孩子看不到父母工作时候的样子，那么孩子在学习时就可能懈怠。反过来，如果父母在工作的时候向孩子表达清楚，‘爸爸妈妈在工作，这很重要，所以我不能陪你玩’。孩子能够潜移默化地意识到，父母和自己都是独立的个体，他自己学习也会更认真。这样的表达方式能给予孩子安全感，同时清晰地划定底线。”

温和而坚定 生动地表扬，严肃地批评，谨慎地惩罚

“因为觉得可可很聪明，所以从小我对她的要求就比较高。上幼儿园的时候我要求她每天背一首诗，放暑假就背三字经、千字文。当她能够轻松达到我设定的目标时，我对她的要求就会越来越高。”作为两个女孩的母亲，教育孩子是刘晓辉的大事。进入青春期后，大女儿可可的自我意识萌芽，开始尝试表达对母亲严格管束的不满，甚至反抗母亲的权威。“前段时间，可可将化学实验的玩具药水洒得到处都是，并且不承认错误，我一气之下把她的玩具扔掉了。结果，当天晚上，她为了报复我，偷偷将我的口红全部折断。”刘晓辉告诉记者。

在亲子关系中，父母如何表达态度、引导孩子，是一项难题。在传统的教育观念中，父母长辈的权威意识往往指向棍棒教育，而随着社会的发展，个人权利与个体感受得到重视，一味惩罚容易伤害孩子脆弱的心灵。

韦庆旺认为，惩罚可以，但一定要配合积极正面的手段，通过包容和鼓励，让孩子感受到安全感，建立起对家长的信任。“虽然在东方文化中，惩罚也是一种表达爱的方式，但一定要让孩子感受到，虽然我被惩罚，但父母还是爱我的。惩罚需要把握好度，‘鞭子’高高举起轻轻落下，起到威慑作用就好。”

张梅玲则认为，惩罚能不用就不用。她对家长提出三点建议：生动地表扬，严肃地批评，谨慎地惩罚。“生动地表扬”就是父母要让孩子知道为什么受表扬，并且父母要有情感共鸣，将自己的感受说出来，再从孩子的行为中提炼出好的品质。例如，孩子帮助了同学，说明孩子有爱心。父母还要提出具体的希望，告诉孩子今后应当怎样做，以便强化鼓励效果。“严肃地批评”是指，首先要倾听孩子的想法，其次要表达父母的感受，告诉孩子为什么做错了，最后要引导孩子如何做。“谨慎地惩罚”并非打骂，而是通过适度剥夺孩子喜欢的东西，让孩子体会到犯错应当付出的代价。

陪伴和关注 亲子之间需要牵手，也需要放手

“口红事件”后，刘晓辉与女儿之间的冷战最终通过爱人的调解结束，“我那几天不接可可的电话，也不跟她说话，觉得不能轻易放低姿态，所以可可就去找爸爸哭诉。后来孩子爸爸批评了我，说这种苛刻的方式会让孩子感受不到关心与爱”。刘晓辉认真进行了反思，“我发现当我把刺收回来之后，她也变得柔软了”。她慢慢改变了与孩子沟通交流的方式。

亲子沟通没有捷径，背后要有高质量的陪伴和关注作为支撑。采访中，不少专家指出，只有在陪伴中家长才能感知孩子的内心需要。每个孩子都有独特的个性，有的孩子更加敏感，有的孩子自主性更强，对于一些具体的教育问题而言，最佳答案都藏在亲子的相处之中。

“亲子陪伴能够增强亲子关系的韧性，增加亲子之间的情感密度。”韦庆旺解释：“相处让孩子和父母之间有情感依托，如果相处亲密，即使当父母批评、惩罚孩子的时候，依然存在回还的余地。如果情感密度不够，批评和惩罚对于亲子关系的影响会更恶劣。”

当然，不同年龄阶段的孩子存在着不同的需求。张梅玲解释说：“0～3岁的孩子最需要父母的呵护，需要建立安全感；3～6岁的孩子需要父母在陪伴中提供启蒙教育；6～12岁的孩子需要父母转变角色，以更平等的方式和他们沟通，这个时期是孩子迫切寻求话语权的时间段。”

在家庭之中，父母是长者也是朋友，前者暗含权威，后者意味平等，看似矛盾的两者需要父母用爱和陪伴来调和。张梅玲说：“亲子之间需要牵手也需要放手，牵手是父母给予的引导和帮助，放手是因为，人生路还需要孩子自己去走。”

（记者 柴如瑾 通讯员 赵怡宁）

(责编：郝孟佳、何淼)

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