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西北师范大学：让优质教育资源惠及西北大地

2022年12月27日08:47 | 来源：光明日报
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在西部重镇兰州，坐落在黄河岸边的西北师范大学日前迎来了它的第120个生日。

西北师范大学发端于1902年建立的京师大学堂师范馆，1941年迁往兰州，一座国立西北师范学院在黄河北岸的沙滩荒地上拔地而起，自此，西北的师范教育有了“拓荒者”。

在兰州办学的80余年中，西北师范大学扎根陇原、服务西部。在基础教育第一线、在乡村振兴最前沿、在服务建设幸福美好新甘肃的征途上，到处都有西师人的身影。这所百廿老校将自身使命担当与脚下这片厚重的黄土地紧紧相连。

“我是土生土长的东乡女孩，在国家和学校的优惠政策扶持下完成了学业。回到东乡、扎根东乡，这是我作为一个东乡人和一名师大学子义无反顾的选择。”今年夏天，西北师范大学2022届毕业生汪青走进新建的东乡中学，成为这里的第一批教师。

2015年以来，西北师范大学共组织400余名学前教育专业学生赴甘南州幼儿园支教；依托甘肃省高校教师教育联盟，对口临夏州开展“千人援教顶岗”计划；联合社会力量，筹资近3000万元，在优质教育资源相对匮乏的临夏州、陇南市等地，建设了524个专递课堂、60个同步课堂。

从陇东老区到天山脚下，从大漠戈壁到青藏高原，28万余名默默奉献、辛勤耕耘的西师人在祖国最需要的地方，奉献着自己的青春。

西北师范大学每年派出两批优秀师范生远赴新疆，以联合编队的形式在阿克苏支教，先后共有27批6300余名学子接力这场“支教马拉松”，把优质教育的种子撒播在边疆热土。

首批支教新疆阿克苏市的学子石钰智在2009年毕业后，选择投身当地基础教育事业，扎根祖国边陲十余载，被当地授予“最美阿克苏人”的荣誉。

立足西部教育前沿，西北师范大学构建了集“培养、研究、实验、示范”为一体、适应西部农村地区和少数民族地区实际的教师教育模式。十多年来，共有4000多名西北师范大学学子同石钰智一样，选择在新疆就业扎根。

多年来，西北师范大学用真心、举全力，积极融入甘肃省脱贫攻坚主战场。一代又一代西师人接续奋斗，针对性地在贫困地区梯次推进教育扶贫、文化扶贫、产业扶贫、消费扶贫，形成了帮扶陇南礼县“志智双扶”的“西北师范大学模式”。

近年来，西北师范大学以“互联网+”体育美育浸润行动计划助力乡村教育发展，累计组织2000余名师生在甘肃省400多所中小学开展体育艺术教育普及活动；开展“百名乡村体育美育教师”专项培训，帮助198名乡村教师提升了体育美育教学能力，取得了丰硕的教育教学成果。

进入新时代，西北师范大学站在了新的历史起点上。“新征程上，我们要继承弘扬光荣传统和优良作风，共同开创新时代学校事业发展新局面。”西北师范大学党委书记贾宁说。

（记者 宋喜群 王冰雅 通讯员 邱小锋）

(责编：何淼、郝孟佳)

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