一场场跨时空对话，生动展现了南京工业大学学生的精神风貌。12月13日，是我国水泥专业、化学工程专业的创导开拓者、中国科学院院士、南京工业大学化工学院已故教授时钧先生诞辰110周年纪念日。南京工业大学发布《大先生时钧》文集，举办了时钧先生档案史料展、高峰学术论坛、纪念座谈会等系列活动。

在南工大，时钧的事迹是取之不竭的精神动力，激励着师生不畏艰难勇攀科学高峰。“‘时钧班’评选对培养学生的集体意识、涵育优良学风、激活科创动能，起着非常重要的作用。”南工大团委书记王郁超介绍，目前已评选出十五届“时钧班”，当选的班级在全校树立了良好的示范。

桃李不言，下自成蹊。时钧虽然已经故去，但他为学、为事、为人的风范在一代又一代南工大人身上得以延续。

“时钧先生是每一个青年教师的标杆，他的一言一行影响、教育、引导着我们。”12月8日，在南工大举办的2022年时钧奖学金颁发仪式上，该校生物与制药工程学院教授曹飞表示，作为首届时钧奖学金获得者，他在博士毕业后选择了留校工作。

时钧奖学金是由时钧于2000年捐资设立。22年来，已有1200余名品学兼优的研究生获得这一荣誉。1997年江苏久吾高科技股份有限公司创办之初，时钧拿出私人积蓄支持青年教师成果转化。1998年，获得何梁何利奖后，时钧将所得奖金全部分给团队成员，自己不留分文。他无私的奉献精神，濡染着一代代青年学子。

沿南工大厚学路向南，步入时钧园，由中国美术馆馆长吴为山雕塑的时钧像映入眼帘。阶梯式排列着的黑色花岗岩感言石上，镌刻着陈家镛、梁晓天、闵恩泽等近20位两院院士弟子对时钧先生的缅怀之言。

“先生引我上路，启发我技术创新。今天，我们回来向先生汇报成绩，并郑重地告慰先生，我们将不断把化工事业发扬光大。”2011年，国家最高科学技术奖获得者闵恩泽院士携夫人陆婉珍院士回母校拜谒时钧先生时说。

“时先生是一位杰出的导师，一位纯粹的学者，他总是督促大家多做点学问。”谈及恩师，中国工程院院士徐南平动情地说。

1938年5月，时钧怀着教育救国的赤子之心，放弃国外的优厚条件，毅然回到战火纷飞的祖国从事化工高等教育。“时钧先生的精神已深深植入化工人的心中。接力先生的衣钵是每一位化工人的责任。”南工大材料化学工程国家重点实验室主任金万勤表示。2003年，结束在德国的研究后，金万勤婉谢了国外大学的邀请，携妻女归国。他带领团队积聚力量不断进行原创性、引领性科技攻关，服务科技自立自强。

一个人，一座丰碑。在积极的校园文化影响下，“十三五”以来，南工大获国家科学技术奖6项，入选教育部中国高等学校十大科技进展2项，在《自然》《科学》正刊发表论文12篇。ESI综合排名进入全球前1‰，化学、材料科学2个学科进入前1‰。

南工大党委书记芮鸿岩表示：“时钧先生是全校师生内心深处的一座高山，举办纪念时钧先生系列活动，就是为了营造人人争当教书育人大先生、人人争做科研创新生力军的文化氛围，为谱写特色鲜明、国内一流、国际知名的创业型大学新篇章凝聚精神合力。”

（记者 苏 雁 通讯员 杨 芳）

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