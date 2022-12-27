“‘赫章班’是我人生的重要转折点，让我拥有了这样一份收入稳定、有技术含量的工作。”如今已是贵阳一家电梯运营公司片区维修和技术支持负责人的陈虎，仍对母校满怀感激之情。

出生在贵州省毕节市赫章县一个贫困家庭的陈虎，在初中毕业后走到了人生的十字路口：哥哥刚考上大学，如果自己继续读高中，无疑会增加家庭负担；如果选择职业教育，又对未来的发展前景不确定。“当时，学校老师向我们承诺，订单制培养的就业率是100%，让我最终下了决心。”他说道。

2017年，陈虎进入贵州装备制造职业学院“赫章班”学习。这个以生源地贫困县命名的精准脱贫免费班级，不仅免除了他所有的学杂费，还与各电梯运营维护公司签订协议，进行校企联合培养。“‘赫章班’的学生专业基础扎实、上手也快，所以很快都在企业站稳了脚跟。”陈虎说，现在自己的月平均收入可达1万多元。

近年来，贵州装备制造职业学院不断实现校企合作与产教融合在人才培养领域的新突破，先后与贵州航天电器股份有限公司等40余家行业领军企业、区域龙头骨干企业签订战略合作协议，其中深度合作企业16家，校企合作专业覆盖率为100%。

据统计，在整个清镇职教城，已有200余家贵州省内外企业通过订单培养、顶岗实习、合作共建等方式与职教院校开展校企合作，通过引企入校、引校进企，企校合一、人员同训、设备共享等方式，推动产教融合迈向更深处。

“清镇的李子白兰地、兴仁的薏仁米茶、剑河的食用菌……这些都是产教融合的成果。”在贵州食品工程职业学院，粮油食品工程系党总支书记刘丰如数家珍地展示各类产品。他介绍，学院不仅在设置课程、实习实训、评价考核上与企业深度合作，同时通过培训和职业技能等级认定等方式开设企业专班，2020年以来，已累计培训粮油仓储管理员、农产品食品检验员等400余人次。

刘丰表示，学院将继续围绕服务贵州生态特色食品产业，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，使产教融合更加贴近人才培养、产品研发、产业孵化和服务产业发展实际，培育更多具有“三农”情怀和工匠精神的高素质技能型人才。

（记者 吕 慎 陈冠合）

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