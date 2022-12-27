韩进

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计”，高瞻远瞩作出“深入实施人才强国战略”的重大部署。迈向新征程，武汉大学将以党的二十大精神为指引，以一流的文化吸引人才、一流的标准培养人才、一流的环境成就人才，加快建设国家战略人才力量，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，为强化现代化建设人才支撑作出新的贡献。

坚持党管人才原则，把牢人才工作正确方向

党的二十大报告指出，“坚持党管人才原则”，强调“实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，引导广大人才爱党报国、敬业奉献、服务人民”。

近年来，武汉大学充分发挥党委在人才工作上管宏观、管政策、管协调、管服务的作用，深入落实人才工作“一把手”负责制，牢固树立人才资源是第一资源、人才强校是第一战略、人才工作责任是第一责任的战略理念，按照更加尊重人才、更加崇尚学术、更加追求卓越、更加担当有为的战略导向，形成全方位培养、引进、用好人才的武大方案，构建人才优先发展、人才引领发展的武大模式。

面临新形势，武汉大学将坚持和加强党对人才工作的全面领导，不断完善党管人才的领导体制机制，坚持师生两大人才主体并进，构建党建统领、协同配合、系统推进、主动作为的人才工作体系。把牢人才发展政治方向，加强人才思想价值引领，大力弘扬科学家精神，鼓励人才深怀爱国之心、砥砺报国之志，引导广大专业教师主动担负起新时代赋予的使命责任，投身全面建设社会主义现代化国家的伟大事业之中。聚焦立德树人根本任务，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，统筹推动思想政治理论课改革创新和课程思政建设，深化“三全育人”综合改革，健全一体化思想政治工作体系，以“成人”教育统领“成才”教育，引导全体学生成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

推进人才自主培养，塑造人才竞争比较优势

党的二十大报告强调，加快建设世界重要人才中心和创新高地，促进人才区域合理布局和协调发展，着力形成人才国际竞争的比较优势。

近年来，武汉大学坚持让高水平师资投入人才培养，大力实施“一流基础学科行动计划”“战略前沿学科发展计划”，重点建设大型科技基础设施共享平台，基础学科和前沿交叉学科得到更好发展。基础学科8个专业入选教育部“强基计划”，11个专业入选教育部“拔尖计划”2.0基地，深入推进拔尖创新人才培养，不断探索形成高水平研究型大学的创新型人才培养模式和管理机制，建立和完善世界一流、中国特色、武大风格的人才培养体系。

应对新挑战，武汉大学将全面提高人才自主培养质量，走好新时代人才自主培养之路。健全人才培养体系，进一步深化“厚基础、宽口径”的大类培养模式，完善“本硕博”贯通培养模式，实施“英才计划”，加强校地合作，健全科教融合、产教融合等多种联合培养方式，实现基础教育和高等教育衔接、本科教育和研究生教育贯通培养的立体化格局。加强基础学科人才培养，全方位谋划基础学科人才培养，深入实施“强基计划”，建设一批基础学科培养基地，培养高水平复合型人才。着力培养拔尖创新人才，“以课堂为中心”深化教育教学改革，更加重视学生的科学精神、创新能力、战略思维和系统思维的培养，深入推进“四新”建设，积极探索卓越工程师、卓越人才等拔尖创新人才培养新机制、新范式，培养具有国际竞争力的科技人才后备军。

深化体制机制改革，激发人才创新创造活力

党的二十大报告提出，“深化人才发展体制机制改革，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才”，强调“把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来”“聚天下英才而用之”。近年来，武汉大学坚持正确战略方向和工作导向，深入推进“双千计划”“弘毅学者计划”，按需支持战略科学家引领工程、一流学科领军人才汇聚工程、青年人才未来工程和优秀博士后储备工程，建立了以人才为先导和核心的资源配置机制。2021年学校历史性实现高水平人才比2016年在总量、占比上双倍增，核心竞争力大幅增强。2021年学校牵头获批两项基础科学中心项目，《自然》《科学》发文数量实现快速增长，2022自然指数排名跃升至世界第30位。

着眼于新时代，武汉大学将突出培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向，深化人才发展体制机制改革，围绕人才制定政策，坚决破除“五唯”倾向，建立健全覆盖顶尖人才、学科带头人、优秀青年人才和学术新秀的导向明确、层次清晰、衔接紧密的人才发展体系。

围绕人才配置资源，实施战略科学家负责制，赋予战略科学家人财物使用权、技术路线决定权、团队组建自主权，并提供持续稳定的科研经费支持。围绕人才创造机会，通过有组织的科研和项目牵引，鼓励青年人才发挥科研主力军作用，牵头或参与重大科研项目、战略前沿研究、关键技术攻关。

围绕人才优化服务，牢固树立人才服务的理念，落实科研经费管理改革政策，加大公共科研平台建设，加强优势基础教育资源供给，创造心无旁骛做科研的良好条件，全方位培养、引进、用好人才，充分释放人才活力，千方百计造就人才、成就人才。

（作者：韩 进，系武汉大学党委书记）

(责编：何淼、郝孟佳)