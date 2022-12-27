层林尽染，枫叶正红，校园美不胜收。与校园美景交相辉映的是武汉大学师生学习理论、宣讲阐释的澎湃热情：一线师生纷纷讲述与党的二十大同声共鸣的故事，进一步坚定爱党护党跟党走的决心，对国家繁荣稳定发展更加信心满满。

武汉大学坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，迅速响应、周密部署，持续在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫、做文章、出成效，在深学笃行中凝聚起奋进新征程、建功新时代的强大力量。

及时跟进导学，全员行动掀热潮

10月17日上午10点，党的二十大开幕第二天，武汉大学组织召开专家座谈会，院士、人文社科资深教授、国字号人才、思政课教师代表、党政负责人围坐一堂，畅谈学习收获。人文社科资深教授汪信砚表示：“党的二十大报告提出了一系列新论断、新思想、新战略，是体现新时代党的理论创新的又一纲领性文献。”

第一时间组织收听收看，校院两级领导先学领学，开展多轮党员骨干热议，党委常委会和中心组学习会研究制定学校学习宣传贯彻工作方案，召开传达学习党的二十大精神大会……一刻不停歇地实现学习党的二十大精神全员覆盖。

学校举办中层主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班，围绕“以高质量党建引领高质量发展”“如何落实‘实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑’的战略部署”等主题深化思考、推动落实，做好学习与实践相结合的文章。

青马班学员第一时间举办“学习党的二十大报告、体悟习近平总书记治国理政的中国智慧”学习分享会，面向全校团员青年组织开展“学习党的二十大精神”研读大赛。一周内，全校团员青年提交近500份研读成果，包括思维导图、电子笔记、学习手帐、手抄报等，形成比学赶超的浓厚氛围。

“党的二十大报告把教育、科技、人才放到前所未有的高度，我们非常激动，充满干劲。”中国科学院院士、武汉大学高等研究院院长朱玉贤踌躇满志地说，“最近十年，我们在科研方面取得了前所未有的进步，相信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们会取得更加辉煌的成就。”

结合学科深学，做强宣讲增实效

武汉大学牢记立德树人根本使命，发挥学科优势，坚持分层分类实施专题培训，全方位、多角度、立体式开展宣讲，将党的二十大精神融入思政课，融入专业课教育教学，推动进教材、进课堂、进头脑，让党的创新理论滋润师生心田。

作为首批全国重点马克思主义学院，武汉大学马克思主义学院迅速将党的二十大精神融入课堂教学。10月16日晚，举行集体备课会；10月17日，课堂上引入专题讲授；10月25日，联合附属中小学举行“手拉手”集体备课活动；11月1日，领衔举办全国“党的二十大精神进思政课系列研讨与示范教学”首场活动……努力让每堂思政课都成为精彩一课。

“要充分发挥人才和学科优势，创新融入方式，加大融入力度，力争推出一批高质量教材。”“不少教材都大有可为，要分类型做好修改、修订工作。”来自武汉大学人文社会科学学院的专家们，从自身教学实际出发，共同研讨推动党的二十大精神进教材的策略和方法。

中国式现代化与高质量发展、建构中国自主知识体系、中国式现代化的法治保障……武汉大学注重发挥人文社科优势和多学科交叉融合优势，聚焦党的二十大报告中提出的热点问题，线上线下举行60余场学术研讨会，力求多维度阐释，学深讲透。

11月9日，中央宣讲团成员、湖北省委书记王蒙徽走进武汉大学宣讲党的二十大精神。聆听宣讲后，历史学院2020级硕士研究生朱承基心潮澎湃：“我们要勇做中国式现代化的亲历者、建设者和奋斗者，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。”

武大发挥综合性研究型大学特长，建成理论宣讲专家库，成立学习贯彻党的二十大精神宣讲团，推出网上展示平台，建立从选题到备课再到宣讲的全流程规范体系。精心统筹汇聚专家宣讲团、博士生宣讲团、青年讲师团、“榜样珞珈”宣讲团、珞珈银龄宣讲团等五支主干宣讲力量，建强“珞珈宣讲方阵”，校园内外、线上线下，一场场别开生面的宣讲迅速展开。

“我们要学深悟透党的二十大精神，用青年视角阐释党的理论，用青年话语宣传党的主张，用青年担当践行党的要求，激励广大青年投身强国征程。”第五届博士生宣讲团团长、哲学学院马克思主义哲学专业博士研究生张昊说。宣讲团2017年成立以来，先后开展900余场宣讲，服务师生群众50余万人次，制作推出50余部宣讲视频，累计播放量超700万次，积极推动党的创新理论在广大青年学生中走深走实。

宣讲接地气、聚人气。融媒宣讲、接力宣讲、网络巡讲、结合专业宣讲、交叉学科宣讲……这些触手可及的生动宣讲，让党的二十大精神和创新理论在学生心中“生根发芽”，促使学生进一步坚定人民立场和爱国情怀。

联系实际笃学，着眼未来启新程

一分部署、九分落实。近日，武汉大学研究制定落实党的二十大精神“战略谋划调研报告”及具体举措，出台培养拔尖创新人才系列文件，积极推动党的二十大精神融入办学治校体系、融入高质量发展体系、融入服务国家战略体系，更好地发挥战略支撑作用。

12月7日，武汉大学病毒学国家重点实验室传来好消息：严欢研究组在病毒受体领域取得新进展，有助于促进相关冠状病毒的基础研究和疫苗研发，研究成果在《自然》发表。这是武大科研团队面向人民生命健康取得的又一项成果。

博士生熊清是这项成果的共同第一作者。她介绍，课题组坚持聚焦面向人民生命健康的基础科学研究，导师严欢身先示范，带领大家扎扎实实搞科研，勇攀科技高峰。

2022年度国家社科基金重大招标项目立项名单日前发布，武汉大学获批12项。这是继2020年之后，学校获批立项数再次位居全国高校第二位。把握时代脉搏、回应时代呼声，武大哲学社科工作者努力为新时代中国特色哲学社会科学贡献力量。

国之所需，吾辈所向。武大青年师生面向国家需求，在科研一线孜孜以求、步履不停。

不久前，“华为杯”第一届中国研究生网络安全创新大赛落幕，武汉大学斩获5个一等奖。其中，名为“Invis Defense隐身衣”的成果引起评委关注。它可在机器视觉下隐身，用以保护人身安全。团队成员、计算机学院博士生卫慧感慨：“经历了近七百次失败，才设计出最不‘显眼’却能让计算机视觉失效的图案。”

服务国家重大战略，一直是武大人的不懈追求。武汉大学在北斗导航、对地观测、子午工程、网络安全、水资源、粮食安全、传染病防治等优势领域加大科技攻关，连续三年获国家科技进步一等奖，自觉践行高水平科技自立自强的使命担当。

武汉大学党委书记韩进表示，下一步，学校要不断将党的二十大精神学习贯彻引向深入，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把党的二十大精神的学习成效转化为推动学校高质量发展的效能，努力为建设教育强国、科技强国、人才强国，为推进中国式现代化作出新的更大贡献。

（通讯员 肖 珊 李 鹏 赵路华 记者 夏 静）

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