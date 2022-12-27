人民网长春12月27日电 （记者李依环）以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育质量体系”为主题的人民网2022大学校长论坛27日在吉林长春举行。论坛上公布了“人民网2022年高校优秀校园新闻作品”。

据了解，本年度的高校优秀校园新闻作品推荐活动共收到近600篇参选作品。经评审，《向阳而生，御风飞行——记北京大学“双学籍”飞行学员班》等18篇作品入选文字类优秀作品，《亲爱的成电，不说再见》等3篇作品入选图片类优秀作品，《首位，新生报到！你好，北航邢益凡！加油！加油！》等19篇作品入选新媒体类优秀作品。

自2018年以来，人民网已连续五年开展优秀校园新闻作品推选活动，并依托人民网大学校长论坛公开发布。推选活动立足于高校新闻宣传阵地，旨在展示高校新闻战线年度优秀成果，发挥优秀新闻作品的示范作用，推动校园媒体坚持唱响主旋律，传播正能量。

人民网2022年高校优秀校园新闻作品如下：

一、文字类作品

1.《向阳而生，御风飞行——记北京大学“双学籍”飞行学员班》

北京大学选送 作者：集体

2.《南开大学这堂选修课缘何刷屏》

南开大学选送 作者：刘茜 陈建强 付坤

3.《“钢铁院士”崔崑：捐款千万助学 彰显大爱情怀》

华中科技大学选送 作者：吴纯新 高翔

4.《久久为功 止于至善——写在东南大学建校120周年》

东南大学选送 作者：唐瑭

5.《在非洲种玉米的故事——李小云教授团队扎根非洲十周年纪实》

中国农业大学选送 作者：刘铮

6.《从华坪女高到中南大，她带着张桂梅校长的希冀继续前行……》

中南财经政法大学选送 作者：崔桢桢 刘远卓 陈华靖

7.《破防了！这些“从头到脚”的印记……》

北京交通大学选送 作者：何菲

8.《从金华到北京：三位“老友”同获“国奖”！》

中国地质大学（北京）选送 作者：蔡万恩 钱驵

9.《为生命续航！他，两次捐献造血干细胞》

北京工商大学选送 作者：吴慧中 张扬

10.《缅怀林中教授丨“中国天眼”观苍穹，传邮万里践初心！》

北京邮电大学选送 作者：北京邮电大学党委宣传部

11.《以脚步丈量祖国大地 用数据记录新时代中国——中国家庭金融调查实践育人十年探索》

西南财经大学选送 作者：王春燕 王紫伊 胡雨欣 保懿睿 曹楠 熊天 杨净涵 蒋黎黎

12.《上海交大自主设计研发滑雪机器人助力“科技冬奥”》

上海交通大学选送 作者：江倩倩 高璐 王辰轩 祁洁 李厚锐 高岳 齐臣坤

13.《录取通知书：让“准大学生”领略初见之美》

山东财经大学选送 作者：于洪良

14.《把论文写在雄安大地上——记一场特殊的毕业欢送仪式》

河北大学选送 作者：张博昱 高卫华

15.《“我的头发是教授理的”——天津大学有间“妙手理发屋”》

天津大学选送 作者：焦德芳

16.《全国特等奖！经典传承！同济最大“IP”<高等数学>》

同济大学选送 作者：黄艾娇 聂阳阳 周游

17.《<博览群书>：贸大七十年的光荣与梦想》

对外经济贸易大学选送 作者：乔雪竹 张小锋

18.《优秀！双胞胎兄弟结缘乒乓，圆梦矿大！》

中国矿业大学（北京）选送 作者：吴雨洁

二、图片类作品

1.《亲爱的成电，不说再见》

电子科技大学选送 作者：电子科大逆光摄影工作室

2.《青春向未来|百廿太理·我们的班级照》

太原理工大学选送 作者：秦聪 张天仪 黄文慧 陈嘉瑶 杨晨 杨慧芳 白雪 王高琳 张天仪 韩享 杨子晨 刘丹 张子怡 杨双百

3.《这全程闭环的1.8公里，让我们与平乐园100号心手相牵！》

北京工业大学选送 作者：余承 翟世杰 谢桂生 周乐 祁浩然 武梦瑶

三、新媒体类作品

1.《首位，新生报到！你好，北航邢益凡！加油！加油！》

北京航空航天大学选送 作者：史越

2.《贫地变粮仓！华东师大“幸福生态米”获大丰收》

华东师范大学选送 作者：徐心成

3.《穿越百年依然是<少年>》

清华大学选送 作者：方锶

4.《平均年龄31岁！他们在珠峰过五四》

兰州大学选送 作者：肖坤 刘阳

5.《“瑜姐，你的心愿，我们续写！”》

中国石油大学（北京）选送 作者：张佩文

6.《火出圈儿啦！大工连夜把“校门”搬进校园里！》

大连理工大学选送 作者：大连理工大学党委宣传部

7.《惊喜！150000+！北科大盲盒来啦！》

北京科技大学选送 作者：薛浪

8.《北二外超惊艳十语中秋翻唱<但愿人长久>》

北京第二外国语学院选送 作者：于珊珊 马宪超 田文 徐祎 司雨珩 李嘉雯 李相宜 杨紫凡 冉韬 付兴悦

9.《百年告白》

复旦大学选送 作者 ：王玥、李沁园、任家、高搏、李升俊、冯俊婷、李斯嘉

10.《今天，带你“穿越”过春节！》

浙江大学选送 作者：马宇丹 韩鸣筝 杨楠

11.《<法大·追光者>重磅发布，共迎新年第一缕曙光！》

中国政法大学选送 作者：黄雨薇 陈韵如 杨超凡

12.《一张图带你看山大的120年！》

山东大学选送 作者：魏赫 耿嘉泽 刘子玉 张祎然

13.《<西迁片羽>短视频集》

西安交通大学选送 作者：西安交通大学融媒体中心、西安交通大学西迁博物馆

14.《青春向党、不负人民！中国人民大学2022年毕业典礼举行》

中国人民大学选送 作者：中国人民大学新媒体中心

15.《亲爱的华电，63岁生日快乐！》

华北电力大学选送 作者：卜叶蕾 董艺双 刘馨浓 朱慧花

16.《吉林大学抗疫图谱》

吉林大学选送 作者：周骁勇 曲家伟 方卫东 徐立华

17.《嘿 这是我离开你时的伴奏》

重庆大学选送 作者：徐涵笑 余正杰 甘轶凡

18.《73岁、13岁……不分年龄、不论在哪里，只因都是“中航大人”》

中国民航大学选送 作者：陈红叶 郭艳蕊 张倩

19.《战“疫”| 平凡中的不凡》

东北师范大学选送 作者：谭海洪 王雨萌 朱奕雯 张琦 于鹏 周心雨 王堉琪 张悦 周钟美玉 王曜 姚文云 王菲

(责编：孟丽媛、丁涛)