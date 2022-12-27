本报记者 赵婀娜 丁雅诵

记者从教育部了解到：2023年度硕士研究生考试顺利进行，各省级教育招生考试机构、报考点完成了首次全国大规模硕士研究生招生考试异地借考考生自命题试卷跨省集中调配工作，跨省集中调配试卷10万余份。

如何让10万余份自命题试卷安全、准时送到考生借考考点？教育部门采用了由省级教育招生考试机构在同一时间通过中转站集中转运自命题试卷的方式，即全国各省自命题试卷集中运送到交通比较方便的河南郑州中转站，汇总后再统一分发，通过有力措施，助力研考顺利举行。

“我们在试卷整理、中转、接收、核验等环节均制定了详细的工作方案。”教育部教育考试院副院长郑益慧介绍，在转运试卷前，省级教育招生考试机构会根据借考省份代码、原报考点代码等制作转运试卷清单。抽取后的每份试卷袋都会标明借考省份，并以借考省份为单位进行封装，在约定日期押送到河南郑州中转站。河南郑州中转站收到试卷包后，按照各个试卷包的去向逐一核查，并入库到对应借考省份。借考省份按约定日期领取试卷包，到达目的地后，第一时间核查考生编号、考试科目和试卷份数等信息。

“安全保密是考试的生命线，也是本次试卷转运工作的重中之重。”河南省教育考试院副院长杜习民表示，比如在试卷接收场地，试卷通过专用通道和专用电梯送往分拣区，分拣完毕存入保密室，保密室配备了视频监控、防入侵报警等设施。

“在各省考试机构和河南郑州中转站的努力下，试卷中转实现了精准抽取和分发，严密交接和保管，牢牢守住试卷安全保密底线。”郑益慧表示，异地借考自命题试卷跨省集中调配工作有力保障了考生“应考尽考”“平安研考”。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 10 版）

(责编：白宇、胡永秋)