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港澳台地区教育融入国家发展大局（中国教育·这十年14）

本报记者  孙亚慧
2022年12月26日09:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　江苏省苏州燕园港澳台侨学校聚集了一批港澳台学子，他们积极利用当地优质教育资源，不断丰富提升自己，把个人的发展进步融入祖国现代化建设事业之中。
　　图为燕园港澳台侨学校的学生在老师辅导下在苏扇上创作。

　　图为燕园港澳台侨学校的学生在老师的辅导下学习剪纸艺术。

　　党的十八大以来，内地（大陆）与港澳台教育交流合作蓬勃发展，为促进港澳台青少年成长、成才奠定了坚实基础。据教育部港澳台办主任刘锦介绍，10年来，内地（大陆）高校累计招收港澳台学生7.9万名。在内地（大陆）就读的港澳台学生人数稳步增长，2021学年，内地（大陆）高校共有港澳台在校生3.82万名，较2012年的2.53万名增长了51%。“内地已连续多年成为港澳学生赴港澳以外地区升学首选，越来越多的台湾学子选择到大陆就读。”刘锦说。

 

　　构建多层次、多领域、多形式的交流合作机制

　　10年来，内地（大陆）与港澳台地区积极构建多层次、多领域、多形式的交流合作机制。在青少年交流方面，目前，内地与港澳中小学、幼儿园已缔结“姊妹学校”2593对，覆盖内地29个省份；设立的“内地与港澳高校师生交流计划”近3000项，惠及港澳师生近10万人。“10年来，教育部累计开展对台交流项目1300余个，两岸1000多所高校参与，6万余名台湾师生赴大陆参访交流，师生交流覆盖范围更广、程度更深。”刘锦说。

　　在教师交流培训方面，教育部与香港教育局、澳门教青局合作，每年选派内地优秀中小学及幼儿园教师赴港澳开展业务交流协作，10年累计选派教师1081名。在校际合作方面，支持内地（大陆）与港澳台高校先后建立粤港澳高校联盟、京港大学联盟、沪港大学联盟、苏港澳高校合作联盟、粤台教育合作联盟等。

　　10年来，教育部不断推动港澳台地区教育融入国家发展大局。通过开展合作办学，有力推动了内地与港澳高等教育的融合发展。鼓励和支持内地和港澳高校共建共享创新平台，协同开展科技创新研究，助推港澳科技力量进一步融入国家创新体系和发展大局。内地（大陆）多个国家级教育社团吸纳爱国爱港、爱国爱澳人士入会或入职，越来越多的国家级平台、项目和教育评优评选活动面向港澳同胞开放。多家港澳基金会通过教育部捐赠教育事业发展，折合人民币近10亿元，为“脱贫攻坚”“乡村振兴”等作出了重要贡献。

　　香港与内地缔结“姊妹学校”超过2100对

　　香港特区政府教育局局长蔡若莲表示，在高等教育交流合作方面，香港与内地高等教育交流合作逐步形成优势互补、协同发展的良好局面。

　　“香港有5所全球100强大学与高度国际化的优势，高校在大湾区开展合作办学，为建设国际一流湾区发挥战略支撑作用的角色。”蔡若莲介绍，在此其中，香港浸会大学与北京师范大学于珠海合办联合国际学院，香港中文大学与深圳大学合办香港中文大学（深圳）。香港科技大学（广州）已于今年9月正式开学。香港城市大学、香港都会大学、香港理工大学及香港大学也正积极推动合作办学项目。

　　除此之外，自2012/13学年起，香港特区政府通过“内地高校招收香港中学文凭考试学生计划”，鼓励香港青年到内地升学，推动人才交流。

　　香港职业训练局（职训局）积极与内地的职业学院及机构交流合作，提升两地职业教育和人才培训的水平。职训局于2008年与深圳职业技术学院（深职院）首次合办高级文凭课程；于2021年与深职院签署新协议，按双证书合作课程模式，合办高级文凭课程，又为区内酒店、护老等行业提供人才培训。

　　随着国家“十四五”规划的实施及大湾区建设的发展，教育部支持香港办学团体在大湾区开办香港课程学校，为港人子女提供一条龙中小学教育服务。同时，香港特区政府也大力支持内地办学团体在香港开办内地课程学校。“2004年至今，已有约780所香港学校与内地学校缔结成超过2100对‘姊妹学校’，在学校、教师、学生及家长多个层面，进行互访及多元化的活动。”蔡若莲说。

　　澳门高三毕业生37%赴内地升学

　　近年来，内地已成为深受澳门学生欢迎的升学选择之一。与此同时，澳门特区政府积极推动澳门学校与内地学校缔结姊妹合作关系。

　　数据显示，澳门与内地缔结的姊妹学校由2011年累计不足40对，增加至2021年累计超过370对。在教育部的协调下，内地众多优质大学提供名额予澳门学生升读，赴内地升学的高三毕业生由2015/2016学年的16%大幅上升至2020/2021学年的37%。

　　澳门特区政府教育及青年发展局局长龚志明表示，在爱国爱澳教育工作上，澳门高校本学年有85%的学士学位课程，已设有宪法和基本法相关教学内容。

　　“基础教育方面，中国历史已列为学生的必修课程。澳门有关方面获内地专业出版机构的支持，出版中学《历史》教材，以及中小学的《品德与公民》《中国语文》等教材。其中全套《品德与公民》及初中《历史》教材的使用及参考使用率达100%，高中《历史》教材达95.7%。”龚志明说。

　　龚志明介绍，澳门实现了所有学校升挂国旗，成立学界升旗队，以及新设立家国情怀馆、青少年爱国爱澳教育基地等场所，丰富学生对国家、澳门历史的多元学习体验。

　　“我们积极与有关方面签订并落实各类教育合作协议，并在驻澳机构的协助下，开展与内地多元化的交流活动，促进学校、学生、教师、家长、青少年对国家历史、国情、国防、外交等方面的认识。”龚志明说。

(责编：何淼、孙竞)

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