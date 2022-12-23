“今天这节课我们继续讲解麻柳刺绣的基本技法——拉链绣。拉链绣的步骤是第一根出，第二根入，第三根出……”近日，在四川省广元市朝天区麻柳小学的刺绣课堂上，国家级非物质文化遗产麻柳刺绣传承人张菊花一手拿着示范的刺绣材料，一边给同学强调刺绣要领。

麻柳刺绣以其深厚的川北文化特质、独特的艺术魅力和丰富的历史文化价值，被列入第二批国家级非物质文化遗产项目名录与第一批国家传统振兴目录，并成为当地学校丰富课外延时服务、提升学生美育素养的“法宝”。

2021年，麻柳小学初步建成了麻柳刺绣传习室，麻柳刺绣文化研究室等刺绣阵地。据了解，今年，学校进一步打造了刺绣传习室和刺绣文化研究室，更新换代了刺绣设施设备，全面优化了外围刺绣文化环境，刺绣阵地再次实现质的飞跃。另外，学校还设立了“麻柳刺绣”课后服务兴趣社团，聘请国家级非物质文化传承人张菊花作为特聘老师，定期到校传授刺绣技艺。

麻柳小学校长刘三现表示，“在构建学校文化体系的过程中，我们以‘秀才秀德，美家美国’为校训，通过对麻柳刺绣的学习传承，让师生绣出高超的才艺，高尚的品德，并在潜移默化中熏陶学生，引导学生热爱家乡、建设家乡、热爱祖国。”

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