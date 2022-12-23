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第二届21世纪马克思主义研究峰会在华北电力大学召开

2022年12月23日18:19 | 来源：人民网-教育频道
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12月21日，第二届21世纪马克思主义研究峰会在华北电力大学开幕，来自全国部分高校的马克思主义学院院长、思政课教师和研究生等千余人线上参加峰会。

第二届21世纪马克思主义研究峰会线上会议

据了解，本次峰会包括1个主论坛和5个分论坛。与会专家学者围绕党的二十大精神融入高校思政课教育教学、中国共产党人的精神谱系与中国精神研究、中国共产党自我革命精神研究、党的二十大精神研究期刊编辑等开展了充分交流。

教育部社会科学司副司长宋凌云在致辞中指出，要全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实提升当代中国马克思主义、21世纪马克思主义的整体研究水平，努力为构建中国自主的知识体系贡献力量，构建具有自身特质的学科体系、学术体系、话语体系。

北京市委教育工委副书记沈千帆在致辞中指出，要用好思政课主渠道，发挥好各高校的学科优势和专家优势，开展有“组织的科研”，深入研究阐释新时代的原创性思想、变革性实践和标志性成果。要强化咨政服务能力，切实围绕二十大提出的重大战略，用好各类平台机构，发挥整体效能，持续为党和政府决策提供高质量咨政建言，坚决扛起谱写马克思主义中国化时代化新篇章的首都担当！

文史和学习委员会副主任叶小文教授作了题为《中国式现代化向世界宣示的两条基本逻辑》的主旨报告。中共中央党校（国家行政学院）专家工作室领衔专家韩庆祥教授，北京师范大学中共党史党建研究院院长、教育部原高等学校社会科学发展研究中心主任王炳林教授，中国人民大学马克思主义学院党委书记兼常务副院长王易教授等发表主题演讲。

(责编：白炅、熊旭)

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