原标题：勤俭节约成校园文明新风尚

“有多少同学会包饺子？”大连理工大学中心食堂二楼经理刘炜作为劳动课的授课教师，向同学们提问。在场的30余名学生，只有不到三分之一的同学举起了手。这节劳动课的内容是包饺子。在面点师手把手指导下，同学们从不知所措到逐渐掌握技巧，一个个“姿态万千”的饺子从大学生们的手中“诞生”。

“上完劳动课，更体会到一餐一饭来之不易，吃起饭来都觉得特别香！”同学们品尝着自己亲手包的饺子，内心充满了劳动的喜悦。

大连理工大学将劳动教育与建设“节约型食堂”相结合，在各食堂设置“劳动育人”基地，食堂员工现场指导学生完成清洗、择菜、切配、炒制等菜品制作全过程。劳动课开设两年多以来，累计完成授课1800余人次，通过实实在在的劳动实践引导学生主动劳动、尊重劳动、以劳动为荣。

学校建设工程学部建土2003班姜维蔓说：“我们今天在劳动课上才知道食堂师傅每天早上4点多就要开始准备早餐，我们习以为常的生活背后是普通劳动者的默默付出！”

物有甘苦，尝之者识。通过劳动实践锻炼，学生们不仅学会了新技能，更切实体会到劳动者的辛苦。劳动教育既是一堂劳动技能课，又是一堂社情民情课，更是一堂勤俭节约课。感受过劳动的艰辛，同学们更能体会“粒粒皆辛苦”的内涵，才能更好地传承勤俭节约的传统美德。

大连理工大学坚持德智体美劳全面发展育人目标导向，将加强劳动教育纳入学校“十四五”规划总体布局中，广泛开展园林维护、食堂帮厨、播种施肥、剪枝清扫等服务及生产劳动，不断进行“劳动育人”多样化探索，推出更多寓教于乐的劳动课程。

此外，学校将信息技术与现代食堂管理相结合，通过大数据手段分析全天各时段的就餐人数，监测峰谷人数，分析师生就餐规律，针对不同就餐时间段和就餐人数，合理调整供餐量和供餐频率，不断推进精细管理，从食品生产角度减少浪费，打造节约型智慧食堂。

同时，学校食堂也通过开展“光盘行动”，推出半价半份、计量式自助、自助餐等多种供餐模式，建立符合师生多样化需求的餐饮保障体系，引导师生养成按需取餐、节约用餐的良好习惯。学校各食堂均配备打包盒、打包袋，方便师生将吃不完的食物带走。各食堂、寝室中厅还设置了微波炉，为师生二次加热食物提供便利，多措并举让“浪费可耻、节约为荣”观念深植师生心中，让勤俭节约成为校园文明新风尚。

（本报记者 吴琳 本报通讯员 杜佳）

(责编：郝孟佳、李依环)