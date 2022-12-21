原标题：【新时代新征程新伟业】海南医学院：给留学生讲好中国故事

“中国式现代化，是党的二十大报告里一个重要关键词。它的一个本质要求就是实现全体人民共同富裕，也就是在中国不让任何一个人掉队。”12月14日，在图书馆的会议室，海南医学院副校长李现红用中英双语，生动地向围坐在桌边的留学生代表们介绍党的二十大报告中的关键词。12名来自海南医学院国际教育学院的留学生聚精会神地聆听宣讲，频频点头。

海南医学院国际教育学院的留学生来自巴基斯坦、印度尼西亚、印度、加纳、科特迪瓦等35个国家。在加快和扩大新时代教育对外开放背景下，海南医学院2007年成立国际教育学院以来，便成为海南省学历留学生最多的高校。目前在校国际学生有690名，历届已有419名学生顺利毕业并获取相应学位。

来自印度尼西亚的姚明临近毕业，将要回到祖国成为一名医生。他在宣讲会结束时说：“中国政府这种人民至上的理念深深触动了我。”

“你们中的很多人会回到自己的祖国，希望你们可以在未来的工作中借鉴中国智慧，和我们一起讲好真实的中国故事、海南故事，向国际传播属于你们的声音。”国际教育学院党委书记张万科在宣讲会后对留学生说。

张万科表示，为了让留学生感知中国文化，培养知华、友华、爱华情怀，学院每年都会带领留学生参与社会志愿活动、“三下乡”和参观海南省博物馆，还会到海南省内的12个园区去参观学习，切身感受中国近年来取得的发展成就。

来自科特迪瓦的拉明是一名大三学生。他参加了今年7月学院组织的暑期“三下乡”活动，随队来到海南省东方市大坡田村，在老乡家中实地感受脱贫攻坚成果。拉明在回忆这段经历时说：“脱贫攻坚是中国共产党的一项伟大举措。我来到村民家里，看到新房屋和新家电，看到他们过上了很好的生活，真为他们感到高兴。”

海南医学院发起成立“一带一路”热带医学联盟，坚持传播热带医学特色，开阔国际视野，保证培养质量。为进一步提升教师外语水平和跨文化能力，学院每年还会选派教师到美国内布拉斯加大学和犹他大学等高校进修深造。

为了加强学生外语水平，学院在2012年创办临床医学专业“全英班”。学院在全校范围挑选英语优秀且有意向的中国学生，同经过选拔的国际学生组成班级，统一进行教学和管理。教师在课堂上进行全英文授课。这种设置很好地提升了学生的综合素养，促进了跨文化间的交流碰撞。经过多年发展，“全英班”已成为海南医学院推进国内教育和国际教育共同发展的特色项目。

大多数留学生毕业后都会选择回祖国发展，在考取执业医师或继续提升学历学位后，进入医疗卫生、医学教育或医药服务等机构任职。在当地传播热带医学知识和技能。也有一部分毕业生选择留华发展，在经贸、文化等领域为中外合作交流作贡献。来自巴基斯坦的吉姆就在毕业后被南海网聘为“海外传播官”，担任海南文化传播大使，成为海南自贸港和世界沟通的桥梁。

“海南应该多向世界介绍自贸港的独特优势，这也是我们‘海外传播官’要做的工作。我将继续关注海南的历史、人文、环保等，用更生动的方式，向全世界宣传海南，宣传中国。”吉姆说。

（本报记者 王晓樱 本报见习记者 王轩尧）

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