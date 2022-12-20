原标题：四川广安：探索学前教育改革新路子 五年新增公办幼儿园196所

武胜县东方红幼儿园的阅读角。 夏俊林 摄

“步行15分钟区域内，有3个公办幼儿园可选，每学期保健费用不到2000元。”19日，四川省广安市前锋区六角丘安置房小区居民辛星说，最近几年，身边公办幼儿园数量多了、质量高了，“入园难、入园贵”问题得到根本解决。

广安市于2018年在四川省率先全域实施公办学前教育示范市建设。5年间，新增公办幼儿园196所、学位6.29万个，全市普惠性幼儿园占比从2017年的10.94%提升到81.96%，探索出了一条欠发达地区学前教育改革发展新路子。

坚持一个理念：不能政府省小钱让老百姓花大钱

家住广安市广安区金安大道明发广场小区的李欢，出小区步行5分钟，就把小女儿送到了广安市第五幼儿园校门口。“校园环境好，师资力量强，距离家门近，保教费用低。”李欢对这个家门口的公办幼儿园评价极高。

广安市第五幼儿园孩子们正在进行课间活动。 夏俊林 摄

但如时间回到2018年之前，“幼儿园”三个字在广安老百姓的评价中，口碑却是另外一番模样。当时，李欢为让大儿子读上公办幼儿园，几乎跑遍了广安半座城，得到的答复均是“招满了、装不下了”。无奈之下，只能在一个民办幼儿园读了3年，花费超3万元。

2018年之前，公办园“一位难求”的状况在广安十分普遍。在广安主城区，只有10.4%的适龄幼儿能获得公办幼儿园入学机会。“几平方公里的城市新区，没有配置一所公办幼儿园。”广安市委教育工委书记、市教育体育局局长黎均平介绍，例如当时家住广安城区东南片区的儿童，不得不跨片区寻找民办幼儿园入学。

一项统计数据显示，2017年，广安全市有公办幼儿园78所，仅占全市幼儿园总数的10.94%，分别低于四川省、全国8.96、18.01个百分点。前些年，广安针对政府推进民生实事的民意调查中，“加大公办幼儿园供给”这一群众呼声几乎都能稳居前三。

广安市委市政府于2018年起实施公办学前教育三年行动计划，全域创建公办学前教育示范市，新(扩)建公办幼儿园160所，让全市80%以上的适龄儿童能到公办幼儿园上学，从根本上解决“入园难”“入园贵”的难题，重构学前教育市场供需新格局。

黎均平表示，新(扩)建160所幼儿园，不能只是“口号喊得响”，而是需要真金白银投入，解决土地和资金两大难题。据当时测算，这160所幼儿园需一次性投入建设资金约20亿元，这还不包括土地成本。而建成运行后，每年用于人员工资、校舍维护等运转资金近5亿元。

这样的投入，对于1998年建市的广安来说，确实需要“小马拉大车”的勇气。据广安市2018年财政决算报告显示，当年广安市地方一般公共预算收入才刚刚超过80亿元。

小财政办不办大教育？小财政保不保大民生？这对于广安决策层来说，是一项关乎执政理念的考验。

“花在民生上的钱每一分都是值得的。”广安市委、市政府算了一笔账，如果全市80%的孩子能读上公办幼儿园，按每名幼儿每学期费用2000元计算，每年能为家长们节省开支共计10亿元以上。

“不能政府省小钱，让老百姓花大钱。”广安市政府相关负责人表示，正是坚持这样的理念，广安愿意并敢于以“大投入”让广安老百姓得到更多实惠、看到更大变化。

武胜县赛马镇第二幼儿园老师教孩子们做泥塑。 王林 摄

强化要素保障：拿最好的地段来建 用最优的师资去办

华蓥市清溪路幼儿园2019年秋季投用，规模15个班、450个学位。当时围绕幼儿园到底要不要建在这里，意见并不统一。有部门认为，这块地位于城市新区，周边已有5个居民小区，土地出让价格高，用来建幼儿园“可惜了”。但最终在一场规划会上众人达成共识：“周边都有5个小区了，还不配建幼儿园，这些娃娃到哪里去读书？”

拿出最好的地段来建。近五年，广安市划拨建设用地1300亩，将主城区、县城区作切入点，全域谋划、前瞻布局，在紧邻公园、绿地、广场选点，把最优地段留给教育，建在群众最需要的地方，160所幼儿园迅速布局。

举全市之力解决资金难题。一方面，调整财政支出结构，把更多资金投向民生领域。另一方面，多方筹集资金，该市财政新设奖补资金撬动区县投入，地方债券优先保障，教育系统多方争援，全市累计投入幼儿园建设资金24亿元。

5年来，广安全市新建公办幼儿园170所，再加上回购26所民办园改造成公办园，全市公办幼儿园从2017年的78所增加到274所，新增学位6.29万个，全市学前教育公民办学位比由2:8调整为8:2。

学校建起来了，师资如何配备、保教如何保证？黎均平介绍，一方面，广安市创新出台公办幼儿园合同制幼儿教师、保育员招聘管理办法，招聘专业对口的合同制青年教师2386名，配备园长196名；另一方面，通过实施“名园引领”工程，以园带园、以城带乡，以公办品牌园为龙头领办新建园、薄弱园，推动城乡学前教育“齐头并进”均衡发展。

王容是四川省示范性幼儿园武胜县东方红幼儿园的青年骨干教师，被下派到礼安幼儿园任园长。“来之前，校园文化和环境创设很简单，保教理念倾向‘小学化’。”面对这样的情况，王容带领教师动手美化校园及教室环境，增设绘本馆、美工室、创意坊、舞蹈室等功能分区，把县城幼儿园保育和管理理念带了过来。

武胜县赛马镇第二幼儿园位于农村地区，由该县最大的印山幼儿园结对领办。“县城来的老师教跳舞、音乐、手工，给孩子们带来很大变化。”武胜县赛马镇印家沟村村民杨红梅说，教育理念和方式的变化，在6岁孙女张梦琪身上得到体现。

吴诗宇是广安市第二幼儿园的一名合同制幼儿教师，幼教专业毕业的她曾一度因为工作而感到迷茫。“传统公办园编制很少，很难考进，不少民办园的工资待遇不稳定、缺乏培训。”以合同制身份进入广安市二幼以后，吴诗宇参加了岗前培训、国培计划，成长很快，“五险一金”均有财政保障。

公办园招生了，民办园怎么办？广安坚持一体化推进、差异化定位，办好公办园同时，停办劣质民办幼儿园297所，升级166所优质民办园成为普惠园幼儿园，全市普惠性幼儿园覆盖率达到81.96%。

黎均平表示，接下来，广安将抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，深入探索总结欠发达地区学前教育改革发展新经验，着力打造引领川渝、面向全国的普及普惠实践样板。(王爵 王林 夏俊林)

(责编：郝孟佳、李依环)