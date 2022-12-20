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国际学子“云游”山西古城 探寻三晋千年历史风采

2022年12月20日08:59 | 来源：中国新闻网
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原标题：国际学子“云游”山西古城 探寻三晋千年历史风采

　　主讲教师介绍课程内容。　太原理工大学国际教育交流学院提供

　　“山西历史悠久，文化深厚，根据我的了解，山西是中国木结构建筑最多的省份。我对建筑文化一直都很感兴趣，希望通过这次活动，走进山西古城和古镇，了解其前世今生。”蒙古国学员纳兰琪非常期待本次“汉语桥”线上团组交流项目的课程。

　　12月19日，由教育部中外语言交流合作中心主办、太原理工大学国际教育交流学院承办的2022年“汉语桥”线上团组交流项目顺利开营。来自越南、孟加拉国、蒙古国、加纳等10余个国家的300余名国际学生线上参加开营仪式。

　　在校学生分享山西美景。　太原理工大学国际教育交流学院提供

　　据介绍，此次“云游山西古城·品味晋筑晋美”汉语桥交流项目将围绕“山西的古城与古镇”主题，从历史脉络、建筑文化、经典特色以及遗产保护与开发等方面展开授课。课程为期10天，注重语言要素与文化体验相结合，宏观讲授与微观体验相融合，时代性与地域性相交融，由浅入深地展现山西古城与古镇文化的“前世今生”，让学生在体验中提升中文和文化素养，在兴趣中感受中国古城与古城文化深厚内蕴与独特魅力。

　　开营仪式上，国际学生代表积极分享自己对山西的认识。孟加拉国学员李娜觉得山西的古城和古镇非常美丽。“太原古县城古老又现代，大同古城繁华又热闹，平遥古城兼具历史和故事。”李娜对此次课程充满期待，“已经迫不及待想要开始上课了”。

　　境外学生分享对山西的认识。　太原理工大学国际教育交流学院提供

　　“很开心能够参加这次汉语桥活动，希望能跟老师好好‘云游’山西古城，品味山西建筑的美丽。”越南维新大学大四学生阮氏银说。

　　太原理工大学国际教育交流学院院长陈少平表示，希望国际青年以古城古镇为船，以古老文明为桨，在课堂内外、一砖一瓦中感受山西的建筑之美，领略中华文化的博大精深，进而感受真实、全面、立体的中国。(作者 杨静 呼丽娜)

(责编：郝孟佳、李依环)

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