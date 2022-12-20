本报记者 柴逸扉

“带货直播间的专业搭建和运营”“直播的高阶运营秘籍”“Tik Tok新手起号技巧”……五花八门的课程，干货满满的内容，让隔着屏幕聆听讲解的台湾学生们感到充实、过瘾，直呼“很有收获！”

为期3个半月的“瓯越缘 两岸情”第三届浙台青年直播电商培训交流活动近日在浙江温州瑞安和台湾两地圆满结束。本次培训通过直播连线的方式在温台两地同时开班，共安排32门课程，每周授课4次。来自大陆直播电商领域的专家导师，讲授了短视频电商、直播电商、跨境电商、Tik Tok系列等领域的直播电商理论知识及实操技能。300多名温台青年一起“云端”听课，共学“电商经”。

“在台湾，虽然讲授电商应用的课程有很多，但一般都比较分散、内容零碎。此次的电商培训课程系统性强、内容完整，兼具理论性与实用性。”负责组织本次培训的台湾方面负责人、中华新媒体交流协会理事长杨蕙瑛认为，相信台湾学员们在接受过完整的学习之后，都会具备基本的电商直播能力。

“经过这么多年发展，大陆的直播电商运营已经非常成熟，很多经验值得台湾借鉴。” 台湾学员王凤英说，在课程学习中她发现，大陆的很多直播主或企业已经能熟练运用大数据分析、深挖消费者个性化需求、细化产业链服务等方式，帮助自己运营布局，抢占市场一席之地。她表示，自己会认真消化课程内容，将这些要点和经验尽可能地转化到实际应用之中。

另一位参与学习的台青黄勇胜表示，作为企业主，他不仅希望自己能够熟练掌握课程培训的内容，更希望把这些知识分享给员工，让整个团队能够在直播电商的运营中游刃有余，为企业发展助力。“大陆尤其是浙江数字经济发达，电商直播氛围浓厚。我希望我们企业可以和浙江的电商企业加强合作，共享互联网发展和消费模式变革带来的机遇。”

“参加这次培训我不仅学到了直播电商方面的知识，同时也交到了台湾朋友。大家除了交流课程学习心得，还会分享两岸的娱乐影视、美食美景等话题。”来自瑞安的李同学说，期待将来能有机会和线上认识的台湾朋友见面互动，特别是有朝一日能到宝岛台湾去走走看看。

瑞安海峡青年创业创新服务中心主任张维仁受访时说，希望通过本次活动，两岸青年能深入交流、相互学习，在直播电商领域的新舞台上共同成长、互助共赢，用实际行动推动两岸经济社会融合发展。

温州与台湾地缘相近、血缘相亲、文脉相融。近年来，温州积极推动两岸交流互动，先后举办了多类活动促进两岸青年交流合作，并出台了多项政策，吸引台湾同胞来温州创业就业。

(责编：何淼、郝孟佳)