刘 婷

明代金镶红蓝宝石冠。

动脉影摄

音乐家聂耳生前使用的小提琴。

云南省博物馆供图

战国牛虎铜案。

云南省博物馆供图

作为昆明市的地标性建筑，云南省博物馆北接广福路，西临宝象河，东与云南大剧院相望，南接季宏路，四周景观通透，庄重大气。

走近博物馆，这座造型独特的建筑物在阳光下熠熠发光。博物馆主体建筑平面呈回字形，形似云南“一颗印”式传统民居建筑；外观颜色为红铜色，意在体现云南“有色金属王国”的美称；建筑外墙造型和表面纹饰好似风化的石林。

云南省博物馆成立于1951年，2015年迁至广福路新址。新馆建筑面积6万余平方米，主体建筑地面5层、地下2层。宽敞的展陈空间、功能齐全的服务设施、精心打造的绿化景观，给观众带来美好的体验。

探秘古滇青铜文化

云南省博物馆现有23万余件藏品，其中国家一级文物509件（套），藏品类别丰富，年代跨度大。馆内基本陈列“云南历史文明陈列”包含六大展览：“远古云南——史前时期的云南”“文明之光——青铜时代的云南”“南中争雄——东汉至魏晋时期的云南”“妙香佛国——唐宋时期的云南”“开疆戍边——元明清时期的云南”“百年风云——近现代时期的云南”，共展出馆藏精品文物1万余件（套），以通史陈列的形式叙述了从远古时期直至云南和平解放的历史进程，全面系统地展示了云南各族人民在红土高原创造的辉煌文明。

云南省博物馆原馆长马文斗介绍，“远古云南”是云南省博物馆新馆展览的一大亮点，通过沙盘、文物、模型、影视资料、场景再现、高新电子设备等，展示云南远古生物与地质环境、人类起源与民族多元格局形成原因等内容，具有重要的科普教育意义。

走入“文明之光”展厅，一幅青铜时代的画卷徐徐展开。展览分为云南青铜时代的开端、云南青铜时代概况、西南夷的翘楚——滇国、汉代的益州郡4个部分，带领观众走近神秘的古滇国，感受云南青铜文化的光辉灿烂。

关于云南何时进入青铜时代，学界有夏代初期、夏代中晚期和公元前12世纪末等说法。在长达1000余年的云南青铜时代，其文化以丰富多彩的内容、生动的表现形式、精湛的铸造工艺和独特的民族风格著称。

战国牛虎铜案造型奇特，构思新颖，既有中原地区四足案的特征，又具有浓郁的地方特色，是云南青铜文化艺术的杰作。

牛虎铜案1972年出土于江川李家山墓葬群中墓坑最大、随葬品最多的24号墓，高43厘米，长76厘米，其造型由二牛一虎巧妙组合而成。一头体壮的大牛为主体，牛四脚为案足，反弓的牛背作椭圆形案盘面，一只猛虎扑于牛尾，四爪紧蹬于牛身上咬住牛尾，向着案盘面虎视眈眈。大牛腹下站着一头悠然自得的小牛，首尾稍露出大牛腹外。

马文斗介绍，案又称“俎”，是中国古代一种放置肉祭品的礼器。牛虎铜案是用来放献祭牛牲的，这是古代祭祀中最重要的献祭，牛牲在祭祀三牲中居首位。虎在古滇文化中具有崇高地位，常立于滇人祭祀的铜柱顶端，为崇拜之对象。

贮贝器是古滇青铜器中最具代表性的文物，在其他地区从未发现。贮贝器类似于现代的存钱罐，古滇国贵族用它来储存货币海贝，它也是彰显权贵地位、祭祀祖先、歌功颂德的重要器物。目前，云南省博物馆共藏有贮贝器30余件，这些贮贝器的精彩之处在于器盖和腰部，铸造着生动活泼的人物和动物，表现了生产、生活、战争、祭祀等场景，为了解古滇国的政治、军事、文化、经济、社会习俗等提供了重要资料。

出土于晋宁石寨山的西汉四牛鎏金骑士铜贮贝器尤为珍贵。该器为典型的束腰圆筒形贮贝器，高50厘米，盖径25.3厘米，器身两侧有虎形双耳，器盖上铸有四牛。在器物的顶端，有一名威武的骑士跨坐于马上，马昂首翘尾，骑士全身鎏金，显得格外耀眼。马文斗介绍，四头环绕而行的牛可能象征着墓主人生前拥有大量财富，位于中央居高临下的骑士可能代表着墓主人极高的权力与地位。

展示佛教艺术瑰宝

“妙香佛国”是云南省博物馆最具特色的展厅之一，以大量精美文物展示了云南唐宋时期约600年的历史。

隋末唐初，洱海地区有6个实力较强的小国，被称为六诏。唐开元二十六年（738年），蒙舍诏统一六诏，建立南诏政权，随后不断向四面扩张。937年，段思平建立大理国。大理国基本继承了南诏的领土范围，并一直与宋朝通好，保持着臣属关系。南诏大理国时期是云南地方文化大发展的时期，疆域内文化充分融合，形成了多民族和谐统一的格局，佛教在云南大力发展，成为国教，大理国段氏22代君王中有9人禅位为僧，云南（大理国）也因此被誉为妙香佛国。

展厅里的众多文物中，银鎏金镶珠金翅鸟立像格外引人注目。金翅鸟梵名“迦楼罗”，是佛教“天龙八部”之一。传说它原是一种凶猛的大鸟，展开巨大的翅膀能拨动海水使之分开，可慑服诸龙，消除水患。后来迦楼罗皈依佛法，成为佛的护卫神鸟。大理曾是水灾频发的地方，在民间信仰中，金翅鸟被视为大理洱海的保护神，备受尊崇。直到今天，大理仍随处可见金翅鸟的形象。这件金翅鸟立像为大理国时期作品，1978年出土于大理崇圣寺主塔。鸟头饰羽冠，羽翅向内卷作欲飞状，两爪锋利有力，立于莲座之上；镂花火焰形背光插在尾、身之间，饰水晶珠5粒。整体体态雄健，充满动感，工艺细腻，造型精美绝伦。

阿嵯耶观音是南诏大理国最重要的一位神祇，其修长挺直的身躯、高耸的头饰、发辫及服饰具有鲜明的云南地方特色，与世界其他地区的观音造型迥然不同，民间称之为“云南福星”。大理崇圣寺主塔出土的银背光金阿嵯耶观音立像总重1135克，是目前已知宋代最大的一件以纯金铸造的佛像，也是大理国最珍贵的佛教艺术瑰宝。观音高髻双辫，戴化佛天冠，面作女相，手结妙音天印。上身袒露，下身着裙，束花形腰带，赤足。足下有方柱形榫头，身后饰银质长葫芦形镂空雕花背光。这件观音像铸造后并未打磨抛光，至今依然金光熠熠。

讲述明代藩王传奇

元明清时期，汉族、蒙古族、满族等大量进入云南，与当地土著居民一起聚居，云南逐渐形成汉族人口占大多数的多民族融合格局。

在“开疆戍边”展厅，金镶红蓝宝石冠引得观众啧啧赞叹，它的背后是明代开国功臣沐英的故事。沐英是朱元璋收养的义子，跟随他四处征战，立下赫赫战功。平定云南后，朱元璋命沐英镇守云南。沐英治理云南期间，大兴屯田，劝课农桑，礼贤兴学，使得云南经济快速发展，百姓安居乐业。沐英去世后被朱元璋追封为黔宁王，沐氏子孙承袭“黔国公”封爵，世代镇守云南，直至明代灭亡。

这件金冠出土于昆明市呈贡区王家营沐崧夫妇合葬墓，是沐氏家族显赫身份的体现。其造型呈半球形，由4层形似莲花瓣的薄金片累叠而成。冠面镶嵌红、蓝、绿、白等各色宝石50多粒，绚丽夺目。冠两侧各有小孔两个，用4支金簪穿入冠内发髻之中以固定冠身。此冠融捶揲、錾刻、镂空、镶嵌、焊接等多种工艺技法于一身，反映了明代金器制作水平的高超，更显现出王侯之物的华贵。

见证聂耳音乐人生

滇军首领唐继尧的调兵虎符、“护国运动”发起人蔡锷使用过的军刀、云南升起的第一面五星红旗……在“百年风云”展厅，一件件展品诉说着云南近代以来风云变幻的故事。

一把红色小提琴吸引了笔者的目光，它是人民音乐家聂耳生前钟爱的乐器。聂耳祖籍云南玉溪，1912年生于昆明。1931年初，聂耳因帮助朋友代租电影片邮寄回昆而获得100元酬金，他将这笔钱的一半汇给母亲，剩余的购置了几本乐谱、一件冬衣和一把小提琴。在聂耳的日记中，他曾多次提到自己的小提琴。比如1933年1月31日，他写道：“今天和小提琴的感情特别好，有空便回来拉，开过三次琴箱。”1934年1月29日，他写道：“从今年第一天第一时起便不断地努力练习小提琴。”甚至在他离世的前一天，1935年7月16日，他在日记中仍提到：“明天开始新计划，随时不忘的是读书！拉琴！”7月17日，聂耳在日本藤泽市鹄沼海滨不幸溺水身亡。

从拥有小提琴到意外离世，这把小提琴始终伴随着聂耳，见证了他短暂而辉煌的音乐人生。聂耳1935年为电影《风云儿女》创作的主题曲《义勇军进行曲》，反映了中华民族在危难之时团结一心、奋勇抗争的精神。随着影片的热映，《义勇军进行曲》很快在国内流行起来，成为家喻户晓的革命歌曲，后来被定为中华人民共和国国歌。20世纪50年代，聂耳的家人和好友把他的大部分遗物捐赠给云南省博物馆，其中就包括这把他心爱的小提琴。作为云南省博物馆的“镇馆之宝”之一，聂耳的小提琴入选《国家宝藏》节目，这件国宝背后的故事感动了无数人。

（作者为云南省社会科学院研究员）

(责编：何淼、郝孟佳)