原标题：学习宣传二十大，首都教育在行动|学深悟透 北京印刷学院持续推动党的二十大精神落地生根

连日来，北京印刷学院党委统筹推进、细致部署，通过全覆盖、多维度、浸入式学习宣传和纵深推进，切实把广大干部师生的思想和行动高度统一到党的二十大精神上来，统一到推进高水平特色型出版大学建设上来。

纵深推进层层落实 全面准确系统深入学

10月26日，在学校图书馆《共产党宣言》版本与传播专题展现场，北京印刷学院召开党委理论学习中心组（扩大）学习会，专题学习党的二十大精神，围绕原原本本、全面准确学习领会党的二十大精神，认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，以党的二十大精神为指引，推动特色鲜明高水平出版传媒大学高质量发展，开展学习交流。学校党委书记高锦宏领学了党的二十大报告和三个“决议”精神，并就学校学习宣传贯彻党的二十大精神提出了明确要求。

召开党委理论学习中心组（扩大）学习会 专题学习党的二十大精神

党委理论学习中心组成员参观《共产党宣言》版本与传播专题展

11月2日，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深化校地合作、校地共建，主动融入和服务大兴经济社会发展，深入贯彻落实北京第十三次党代会精神，服务北京“四个中心”建设，北京印刷学院党的二十大精神宣讲报告会暨党的二十大精神专题培训班开班仪式在学校学术交流中心举行，党的二十大代表、大兴区委书记王有国来校作党的二十大精神宣讲报告。

举办党的二十大代表宣讲报告会

11月22日，为进一步深入推进学习宣传贯彻党的二十大精神，切实做到全面学习、准确把握、生动实践，学校在学术交流中心举办学习宣传贯彻党的二十大精神大会，再部署再动员系列学习宣传贯彻工作，成立学校“学习宣传贯彻党的二十大精神”师生宣讲团，党委书记高锦宏作“深入学习宣传贯彻党的二十大精神 加快推进高水平特色型大学建设”专题宣讲，从“充分认识党的二十大的重大意义、准确把握党的二十大的精神内涵、深入推动党的二十大精神落到实处”三个方面进行了宣讲，为学校落实党的二十大精神推动事业高质量发展谋划了方向和路径。

北京印刷学院党委书记高锦宏进行宣讲

干部教师认真听报告

10月21日，为充分发挥马克思主义学院在马克思主义理论教育教学、宣传阐释方面的优势，充分发挥思政课主渠道主阵地作用，作好党的二十大报告这篇马克思主义光辉文献在学生中系统深入地宣传贯彻，学校党委举办了党的二十大报告精神融入思政课教学集体备课会。备课会分主旨报告、专题发言、交流研讨、领导点评四个环节。学校党委书记高锦宏对学习宣传贯彻党的二十大精神提出了工作要求。参会教师纷纷表示，将把握青年成长规律、教育教学规律、思政教育规律，切实把报告的话语体系转化成思政课教学的话语体系、宣传工作的话语体系、思政工作的话语体系，切实提升党的二十大报告精神宣传贯彻的实效性和针对性，在学生中形成学习宣传党的二十大报告精神的生动局面。这次备课会既是一场深入的教学交流会、一堂精彩的思政课教学示范课，也是一场及时的学习动员部署会、一次重要的工作调度会，更是一场协同推动“大思政课”建设的生动实践。

用好思政课程 传递二十大报告精神

各级党组织举办新生入学教育系列活动之院长报告会、二十大报告学习活动会、新上岗辅导员培训、“学习党的二十大报告精神 推动科研工作攻坚克难”专题工作会、主题党日活动等，解读党的二十大报告重点内容，深入学习贯彻党的二十大精神。

聚焦出版文化强国 丰富形式沉浸生动学

10月26日，“喜庆二十大 奋进新征程——《共产党宣言》版本与传播专题展”揭幕。该展览分为“《共产党宣言》的诞生”“《共产党宣言》在中国的传播与影响”“新时代 新思想 新征程”三个单元，展出多种语言的《共产党宣言》版本及学习参考资料。党委理论学习中心组成员、全体正处级干部、师生党员积极参观展览，在红色文化氛围中深入学习领会党的二十大精神，沉浸式感受《共产党宣言》的伟大力量，体验马克思主义中国化时代化以及出版事业在《共产党宣言》传播中的重要作用和贡献。

师生参观专题展

为不断推动党的二十大精神进课堂、进头脑，11月下旬，学校以“形势与政策”课小班讨论的形式，开展“师生同上一堂思政课”活动。学校党委领导带头，校院两级领导干部积极参与，来到各自所联系的班级课堂，通过内容深刻、内涵丰富、形式多样的课堂设计，通过深入地交流互动，让党的二十大报告在学生中系统深入地宣传贯彻。

北京印刷学院党委副书记、院长田忠利讲授思政课

学校中层干部讲授思政课

11月16日，为进一步深刻学习理解党的二十大精神，落实习近平总书记在二十大报告中提出的“推进文化自信自强”“增强中华文明传播力影响力”的要求，同时切实推进教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》在学校落地见效，北京印刷学院马克思主义学院2022年首场“博物馆里的思政课”在中国印刷博物馆开讲。此次“博物馆里的思政课”包括主题参观、现场授课两个环节。中国印刷博物馆馆长李国奇、学校马克思主义学院党总支书记高杨文主讲，马克思主义学院学生以线上线下相结合的方式参加课程，了解红色印刷、红色出版历史，体会老一辈出版人的信念与精神，坚定学好专业本领信心，立志用自己的实际行动落实党的二十大报告中提出的“铸就社会主义文化新辉煌”的使命任务。

讲解红色印刷展品

10月26日，北京印刷学院设计艺术学院举办“踔厉奋发新时代 青春献礼二十大”第十九届百米长卷主题绘画大赛。大赛以礼赞新时代10年的伟大成就为主题，同学们用艺术创作表现党和国家自党的十八大以来取得的历史性成就、发生的历史性变革，在专业实践活动中打造了一堂鲜活的思政课。

“踔厉奋发新时代 青春献礼二十大”第十九届百米长卷主题绘画大赛

学生进行创作绘制

学生创作作品

出版学院聚焦“以党的二十大精神为指引，提高出版人才培养质量”，开展了系列育才育新活动，积极响应出版人才需求和社会呼唤，努力为文化强国、出版强国发挥更大作用。11月9日，出版学院院长李朋义为出版学子作“院长第一课”报告，生动讲述了自身四十多年的出版生涯故事，勉励出版学子努力成为新时代高素质出版人才。11月2日，学校院长助理、出版学院党委书记张养志以中国印刷博物馆出版文化大讲堂为平台，以“马克思主义出版观教育是培养新时代印刷出版人的关键”为主题，讲授党课。举办“致敬历史、致敬经典、致敬时代”育新大会，对育人团队进行表彰，全面展示系列活动成果。

北京印刷学院院长助理、出版学院党委书记张养志为出版学子讲党课

“致敬历史、致敬经典、致敬时代”主题育新大会

(责编：郝孟佳、熊旭)