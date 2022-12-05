原标题：首都各高校积极开展精彩活动 推进学习宣传贯彻党的二十大精神开花结果

党的二十大召开以来，首都各高校创新举措，持续通过开展多种方式的学习活动，宣传贯彻党的二十大精神，引导广大师生全面系统学、深入思考学、联系实际学，用心领会、用情感悟、用力践行，让党的二十大精神内化于心、外化于行，推动党的二十大精神在北京教育系统中落地生根、开花结果。

走出校园 全面推进乡村振兴

中国人民大学的一批研究生组成了20支“理解中国”学术实践团队，跟随习近平总书记调研考察的足迹，奔赴14个总书记曾去过的省市自治区，围绕民族工作、基层治理、乡村振兴、疫情防控、产业发展等多个主题开展实践调研，撰写调研报告、学术论文共计32万余字，多组调研成果被当地政府采纳。大家纷纷表示，要为全面建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

中国人民大学20支“理解中国”学术实践团队奔赴多地

中国农业大学启动“二十大精神村村讲 绿色科技进万家”活动，促进青年学生将“知识”转化为“行动”，充分感悟“三农”之艰，体验农民乡情，培养知农爱农情怀。师生扎根基层一线，将视角对准田间地头，不仅积极对外介绍地方特色产业，还与农民分享交流丰收的喜悦。

中国戏曲学院舞台美术系教师张晓杰、李红兵、王云亮带领研究生、本科生共计33人组成“乡村振兴”行动实践团队，赴怀柔区九渡河镇四渡河村开展“乡村振兴——文化艺术下乡戏曲主题墙绘”设计活动。在学院教师、驻村第一书记张啸宇的大力帮助下，围绕村内环境美化、戏曲文化宣传进行专业实践，完成墙绘作品三幅，长度近四十米，面积百余平米。墙绘内容精选自优秀传统戏曲题材，旨在弘扬国粹文化和民俗文化、塑造乡村精神家园。

中国戏曲学院“乡村振兴”行动实践团队开展“戏曲主题墙绘”设计活动

北京青年政治学院马克思主义学院思想政治理论课教师、星火理论社成员、红椒先锋队成员近50名师生走进怀柔区红庙村，开展“认知中国”系列社会实践活动，师生们通过参观调研、微党课、文化体验、基层访谈、现场教学等环节，把思政小课堂同社会大课堂结合起来，在理论和实践的结合中，讲好“四个自信”，上好行走的“大思政课”。

北京青年政治学院开展“认知中国”系列社会实践活动

北京电子科技职业学院航空工程学院学生党支部发挥职业教育“跨界”优势，跨系部、跨学科整合学院资源，在平谷区山东庄镇桃棚村率先建立“航空小院”，引导广大师生坚持“三零”服务原则，即“零距离、零负担、零基础”服务“三农”。航空工程学院学生党支部以红色“1+1”共建活动为契机，引导学生自觉将“小我”正青春融入“大我”新时代。

北京电子科技职业学院打造“航空小园”，厚植爱国情怀

党建发力 开展主题党日活动

北京化工大学化学工程学院北区第三党支部在昌平校区校史馆开展“喜庆二十大 永远跟党走”主题党日活动，深入学习党的二十大报告精神。活动依托支部品牌栏目“北化青年说”，聚焦“喜庆二十大 永远跟党走”主题，采用教师引导、学生讲述、情景体验、师生互动等多种形式，结合校史馆鲜活的实物展览，通过讲述学校发展故事、北化奉献故事、青春奋斗故事，持续激发青年党员立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

北京化工大学开展“喜庆二十大 永远跟党走”主题党日活动

中国传媒大学电视学院国际新闻传播硕士班与中国传媒大学国际传播白杨班联合举办“新时代中国国际传播人的使命与担当”主题党日活动。活动中，党委书记廖祥忠教授为在场师生讲授了一堂生动又深刻的专题党课，从国际传播角度解读了党的二十大报告的宏阔立场与精神内涵，指出了中传学子和国新人才肩负的使命与担当。

中国传媒大学举办“新时代中国国际传播人的使命与担当”联合主题党日活动

创新形式 开展多彩文体活动

为热烈庆祝党的二十大胜利召开，学习贯彻习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者回信精神，中国地质大学70周年校庆献礼原创话剧《地苑赤子》日前上演。作品以续写上个世纪60年代地质人的经典话剧《年青的一代》为灵感之源，以学校历史上的重要事件和重要人物为原型，紧扣时代背景，时间跨越半个多世纪，讲述了以主人公肖继业为代表的老中青三代地大人，伴随新中国地质事业发展经历的命运与选择，堪称一堂沉浸式“校史思政课”。

为献礼党的二十大胜利召开，庆祝建校70周年，北京林业大学原创话剧《梁希》七十周年校庆纪念版日前公演。该话剧根据新中国第一任林垦部部长梁希先生的故事为蓝本，集中讲述了梁希先生为祖国山河辛勤奉献的一生，生动展现了以梁希先生为代表的老一辈林业人爱国奉献、矢志林业的理想信念和开拓创新的科学态度。共有近4万人通过线上线下观看了公演，线上互动点赞超15万次，观众反响热烈并予以了高度评价。

北京语言大学文学院党委结合专业特色，创新学习模式，组织汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国史等专业的研究生党员和相关教工支部一起选取二十大报告中出现的古语词进行解读阐释。未来，北京语言大学文学院党委将录制“古语词系列微党课”，进一步丰富师生学习形式，将二十大精神学习融入育人育才全过程。

北京语言大学文学院选取二十大报告中出现的古语词进行解读阐释

中央民族大学与第六届中国戏曲文化周组委会联合举办礼敬中华优秀传统文化进校园暨“第六届中国戏曲文化周”活动。活动紧紧围绕学习贯彻落实党的二十大精神，通过开展“四个一”（一个仪式、一系列讲座、一台演出、一场游园会）特色活动，讲好中国故事，传播好中国声音。活动安排了殿堂级的艺术盛宴，名家名角与师生进行互动活动，更有充满学术味儿的戏曲讲坛和游园会，将中国戏曲文化周与礼敬中华优秀传统文化进校园相结合，让学生更好地了解中国戏曲文化。

中央民族大学举办礼敬中华优秀传统文化进校园暨“第六届中国戏曲文化周”活动

(责编：郝孟佳、熊旭)