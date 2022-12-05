党的二十大报告指出，推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。国家开放大学在深入学习宣传贯彻党的二十大精神过程中，充分发挥自身信息化技术优势，深度聚焦“数字化”，用“数字化”创新学习形式，用“数字化”“把脉”教学质量，用“数字化”深化社会服务，学校数字化转型向纵深推进。

数字化学习助力教职工深度受教育

国家开放大学将技术优势融入党的二十大精神学习过程中，利用网络技术、多媒体技术，以学习资源为依托，发挥融媒体平台功能，全方位、立体化、多渠道深化学习宣传党的二十大精神，将党的声音融入党员日常生活，使广大师生学习见深度、思想受洗礼。

一是利用网络数字技术优势，通过线上线下相结合的方式组织开展辅导报告会、专题讲座、主题党课、联学联建等特色鲜明的教育活动。在11月8日召开的国家开放大学党委理论学习中心组学习扩大会上，中共中央党校(国家行政学院)一级教授、国家开放大学特聘教授王怀超应邀作专题报告，全国市县开放教育体系的书记校长和总部其他党员共计3844人线上参加学习。11月19日，国家开放大学主办第二届当代中国马克思主义理论研究高层论坛，来自中共中央党校(国家行政学院)、科研机构与高校的28位专家学者以线下线上相结合的方式，围绕“中国式现代化与世界现代化进程”的主题，深入学习和研究党的二十大精神，国家开放大学当代中国马克思主义研究院在会上成立。

二是推出党的二十大知识专题在线测试，突出应知应会、着重掌握等内容，重在通过测试帮助教职工加强学习、掌握相关知识。

三是利用多媒体矩阵搭建快捷学习通道。学校官方媒体平台及时转发推送党的二十大报告以及专家解读文章，官网上线“奋进新征程 建功新时代——学习贯彻党的二十大精神课程专区”以及“学习宣传贯彻党的二十大精神”专题网站，官方微信公众号推出“学习贯彻党的二十大精神”“谈感受 话期待”等系列主题宣传，营造了多媒体平台全方位学习党的二十大精神的浓厚氛围。

数字化“把脉”助力教改精准发力

11月16日至28日，在学校党委统一部署下，信息化部党支部联合国开在线党支部、教务部党支部、学习资源部党支部面向办学体系教育信息化战线连续召开8场联学联建活动。活动以线上线下相结合的方式开展调研座谈会，分享各地方开放大学信息化工作取得的典型经验，交流研讨“一网一平台”推进过程中的问题和解决思路。来自44家地方开放大学77个党支部的800余名党员参与活动，部分开放大学校领导也参加了座谈会。活动旨在准确把握数字教育发展趋势，在推进教育数字化战略行动中，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，以党建为引领，携手推进数字化转型，凝聚强大合力，疏通解决数字化转型过程中的难点堵点，助力开放教育高质量发展。

在此次活动中，国家开放大学共收集到推进开放大学体系数字化工作意见建议307项。国家开放大学将以此次系列联学活动为契机，梳理意见清单、归类分析、逐一反馈，做好教育数字化建设应用探索，加强办学体系数据互享互通，共建开放教育数字化新生态，以数字化转型倒逼教学改革和办学质量提升，进一步推动中国特色、世界一流开放大学建设。

数字化服务助力全民终身学习触手可及

在以“学习贯彻二十大，终身学习向未来”为主题的2022年全民终身学习活动周上，国家开放大学发挥终身教育平台优势，上线约8万门社区教育、老年教育等优质课程，助力全民终身学习和学习型社会构建。平台还上新了金融理财知识、外语学习、艺术鉴赏、宠物护理等多种门类课程，为社会大众免费提供优质丰富的学习资源。

活动周期间，国家开放大学深入推进“智慧助老”，帮助老年人跨越数字鸿沟。为此，终身教育平台为“智慧助老”开设专栏，帮助老年人掌握网上学习、智慧出行、手机购物等方面的知识和技能。同时，学校北京魏公村智慧校区还开设了示范性的智慧助老线下班，有近60门课程、104个班次，实现线上线下同步学习。由国家开放大学、中央国家机关事务管理局财务管理司共建的“桑榆金辉”云课堂微信小程序也已开设2.3万场直播课程，累计服务学员485.8万人次。国家开放大学还从办学体系中筛选出近200个“智慧助老”优质项目和近400个“智慧助老”优质课程，未来将把这些典型课程在全国30所老年开放大学或老年教育机构、5.5万个基层教学点中进一步推广，帮助更多老年人跨越“数字鸿沟”，从“智慧生活”中获得幸福感、安全感、满足感。活动周上，国家开放大学教育部社区教育研究培训中心推出“能者为师”活动，首批公示了913个系列特色课程，覆盖全国36.4万个社区教学点，既让有才能、有情怀的专业人才进入到社区教育机构担任老师，也打造了全民、全域、全龄的学习氛围。

此外，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，国家开放大学终身教育平台上线“云学二十大”课程专区，遴选了一批优质课程资源，面向全体师生和社会公众免费开放。“云学二十大”课程专区设立“二十大精神宣讲解读”“马克思主义基本原理概论”“百年党史”等七大栏目，包括《中国共产党人的精神谱系》《百年党史》等165个专题课程视频，充分展示中国取得的历史性成就、发生的历史性变革、形成的伟大精神，帮助学习者实现随时学、随地学、自主学。专区将持续丰富课程资源，增添新专题，助力全社会把思想和认识进一步统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到党的二十大各项任务上来。（郝孟佳、易鑫）

(责编：李依环、熊旭)