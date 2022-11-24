吕春荣

浩瀚星河里刷新“中国高度”、田间地头里输出“中国温度”、赛场上拼出“中国速度”、车间里打磨出“中国精度”……这些“冒热气”“接地气”的人物故事将随党的二十大代表们一同走进高校思政课堂。

25日，由中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、福建省委网信委、中国载人航天工程新闻宣传办公室共同主办的“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动将在厦门大学举办。

在与中国共产党同龄的厦门大学，党的二十大代表和优秀思政教师、青年学生代表，将面向广大青少年同上网上网下大思政课，推动二十大精神热腾腾地进校园，引导“强国一代”坚定不移听党话、跟党走，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放青春之花。

二十大代表、中国人民解放军航天员大队特级航天员王亚平是中国首位进驻空间站、首位出舱活动的女航天员，她数十年如一日艰苦训练，时刻准备着为祖国出征太空再立新功。

王亚平此番将向厦门大学同学们讲述她“把梦想绘入辽阔星河”的故事。

林占熺是《山海情》农技专家“凌一农”原型，是菌草技术发明人，被誉为“世界菌草之父”。他发明的菌草技术，成功解决了菌业生产中存在的“菌林矛盾”这一世界性难题。

此番走进厦大，年近八旬、党龄56年的老党员林占熺将向同学们讲述“菌草变幸福草”的故事。

奥运冠军、短道速滑500米世界纪录、奥运会纪录保持者武大靖，16岁进入国家队至今12载、3届冬奥会，执着拼搏的他，激励着中国短道速滑的后继力量。

此番走进厦大，“冰上飞人”武大靖将向同学们讲述“刀尖上追梦”的故事。

中国科学院院士孙世刚，是知名物理化学家、电化学专家。1982年毕业于厦门大学化学系，同年由教育部公派赴法国巴黎居里大学留学。1987年学成归国并任职厦门大学至今。三十五载弹指一挥间，他筚路蓝缕，开辟科研新天地。

此番走上讲台，孙世刚将向同学们讲述“那一艘向海图强的远洋船”的故事。

从石库门到天安门，从讲述党代会到参加党代会，中共一大纪念馆宣传教育部主任杨宇是一名新时代的党史宣传教育工作者。在“初心之地”一大纪念馆的一线岗位，她已奋斗22年，致力做一个讲好红色故事的人，让党史教育春风化雨、入耳入脑。

此番走进厦大，杨宇将带领同学们“云”探访初心之地，勉励同学“用信仰之光照亮青春之路”。

28岁成为高级技师，33岁享受国务院政府特殊津贴待遇，37岁成为集团首席技能专家……郑志明从钳工学徒“炼”成大国工匠，他的励志故事如今被越来越多人知晓。

此番走进厦大，郑志明将向同学们讲述他“从学徒工到老师傅”的故事。

祖籍台湾屏东，在江苏苏州出生，邱峰是党的二十大台湾省籍党员代表，他既是台胞的代表，也是“三农”条线的代言人。作为“三农”工作青年骨干，邱峰喜欢奋斗在第一线。这些年，他和同事们跑遍了苏州79个涉农乡镇、1028个行政村、近万个自然村庄。

此番走进厦大，邱峰将讲述他的苏州故事、台胞故事、“三农”故事、青年故事。

(责编：岳弘彬、常雪梅)