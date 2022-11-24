原标题：七部门联合推动残疾人中等职业教育高质量发展

近日，中国残联、教育部、中央编办、国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部联合印发《残疾人中等职业学校设置标准》（以下简称《设置标准》），以实际行动学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步落实《“十四五”残疾人保障和发展规划》和《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》相关要求，为推动新时代新征程残疾人教育特别是残疾人中等职业教育高质量发展奠定良好基础。

《设置标准》明确了设置残疾人中等职业学校的基本原则和管理、教育教学等方面的要求。学校要加强党的领导，须配备思想政治素质高和管理能力强、热爱残疾人事业、熟悉残疾人职业教育规律的学校领导。

《设置标准》提出了残疾人中等职业学校办学规模和教师队伍最低标准。各校常设专业一般不少于4个，学历教育在校生规模不少于300人，班额原则上为8—20人。教职工与在校生比例不低于1:5，专任教师数不低于学校教职工总数的60%，并明确了专业课教师、“双师型”教师、兼职教师等不同类型教师的比例。

《设置标准》对残疾人中等职业学校的校园校舍建设和设施设备配备提出了具体要求。校园建设要符合《无障碍环境建设条例》、《建筑与市政工程无障碍通用规范》等标准规范要求，并建设相应的资源中心（教室）及实训基地。

《设置标准》明确了残疾人中等职业学校的办学经费来源，以举办者投入为主，企业、社会等多渠道筹措落实。地方应制定残疾人中等职业学校生均拨款标准（综合定额标准或公用经费定额标准），按时、足额拨付经费，不断改善学校办学条件。

《设置标准》明确该标准为独立设置的残疾人中等职业学校的基本标准，省级有关部门可根据本地实际情况制定高于该标准的残疾人中等职业学校设置办法。其主要指标应作为各地残疾人中等职业学校审批、检查、评估、督导的基本依据，有关内容纳入地方政府履行教育职责的督导范围。

这是对2007年中国残联、教育部印发的《残疾人中等职业学校设置标准（试行）》的首次修订，不仅为新建残疾人中等职业学校提供基本依据，也将对已有的残疾人中等职业学校起到规范作用。

(责编：郝孟佳、孙竞)