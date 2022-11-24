周 蕊

周蕊在冰岛旅行时留影

作者供图

年初时正值北京冬奥会举办，看到奥运健儿们绽放风采，我备受鼓舞，想要追随他们与冰雪共舞的步伐。适逢假期，我决定去冰岛感受冰雪魅力。

去之前我了解到，冰岛的冬天黑夜极其漫长，天气变化莫测。为了安全起见，我的环岛游赶路尽量安排在白天。当飞机降落在冰岛首都雷克雅未克的机场时，已经是上午10点，然而天刚蒙蒙亮。映入眼帘的是窗外的一片苍茫景象，此刻我们仿佛降落在了人类未知的另一个星球。

当我踏上黑沙滩的那一刻，才真切地意识到，脚下这片土地是大自然鬼斧神工的馈赠。我曾经在美国佛罗里达州看到过纯洁如玉的白沙滩，在阳光的照耀下反射出光芒，而冰岛的黑沙滩则是完全不一样的景色，黑色的沙石与天空的暗沉交相呼应，一股阴郁之感扑面而来，将人笼罩在大自然的斗篷之下。远处形态各异的玄武岩孤零零地伫立在黑沙滩的尽头，仿佛聆听着海浪诉说的历史。

不一会儿，天空飘起了白茫茫的飞雪，给黑沙滩盖上了一层薄薄的棉被。不时有细碎的冰渣从岩石上滑下，就像一颗颗晶莹剔透的钻石。待天气恢复平静，我跟随向导骑上了越野型沙滩车，迎着刺骨的寒风在黑沙滩上飞驰，看着一望无际的黑沙蔓延至天边，远处是一轮被雾气蒙住光芒的太阳。穿过黑沙滩，我们抵达了著名的飞机残骸遗迹，数十年前这架美国海军飞机在途经冰岛时遇到麻烦，迫降在黑沙滩上，所幸机组人员生还，而这架飞机永远停留在这里。经过岁月的洗礼，千疮百孔的金属机身已经与广袤的黑沙滩融为一体，在凛冽的寒风呼啸下，显得尤为凄美震撼。

离开黑沙滩之后，我们驾车一路北上。气温降得更低，窗外的风景越来越独特、壮阔。我看见被白雪覆盖着高耸入云的群山、从天际蜿蜒而下的冰川以及在夜空中偶尔划破宁静的绿色极光……眼前的一幅幅画面让人叹为观止，惊喜到说不出话来。

我们专程留出一天的时间和向导一起进行冰川徒步，探索传说中的蓝冰洞。冰岛的冰洞与岩石洞相似，它是由夏季冰川融水作用形成的。融化的冰川雪水到了冬季凝固，就形成了这些大大小小的冰洞，受冰层质地、光线照射的影响呈现出纯澈蓝色。

为了徒步，我第一次换上了冰爪鞋，它是冬季登山或高海拔登山必备的器械，帮助人在很滑的冰面站稳脚跟。我跟着向导走在白茫茫的冰川中，看着脚下幽蓝的冰块，不禁感叹造物主的神奇，同时我也体会到了人类在大自然面前是多么渺小，我被探险者们不畏困难、勇敢向前的精神所感动。在面对未知与挑战时，产生恐惧是无可厚非的，但正是勇气与探索精神引领我们去追寻更广阔的天地。

在冰川上长途跋涉几小时后，蓝冰洞终于出现在我们眼前。它宛如一座蓝色水晶精雕细琢而成的宫殿，邀请探险者进来小憩片刻。当我置身于冰洞之内，抬头向上望去时，只见冰壁如同海浪一般起起伏伏，目光所及之处，是一片望不尽的湛蓝。

冬天的冰岛美丽而安宁，这十天的环岛之旅让我难以忘怀。我相信在这里走过的路、看过的风景，会在我的记忆深处沉淀、珍藏，凝结成一颗蓝色的水晶。

（作者系美国哥伦比亚大学心理学专业学生）

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