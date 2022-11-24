罗元胜

罗元胜在鲁汶大学中央图书馆

作者供图

去年，我有幸申请到国家留学基金委资助来到比利时鲁汶大学攻读博士学位，学习建筑历史与遗产保护。据我所知，鲁汶市曾被评为“欧洲最令人向往的旅行目的地之一”，这座古老的城市不仅滋养着当地的市民，也为全世界培养人才，历史悠久的鲁汶大学就坐落于此。

鲁汶大学始建于1425年，它的中央图书馆是学校具有标志性的建筑物。其位于市中心拉德斯蒙席广场的东南方，整体用红砖砌造，下层是连续的半圆形拱廊，上层则是一座高耸的塔楼。据我了解这座建筑由美国建筑师惠特尼·沃伦设计，花了7年的时间才建造完成，被当地市民和学校师生称为“美国人民赠予鲁汶市和鲁汶大学的礼物”。

来此留学后，我每周大概会去图书馆3次，渐渐了解了图书馆的历史。1636年，鲁汶大学决定在老医学系的旧礼堂里建一座图书馆，这就是中央图书馆的前身。在接下来的几个世纪里，图书馆规模不断扩大。随后的两次世界大战中，鲁汶大学中央图书馆经历了两次打击。在第一次世界大战中，德国士兵纵火焚毁了学堂大厅和图书馆，无数典籍毁于一旦。而后在美国的资助下，图书馆得以重建。在第二次世界大战期间，这座全新的图书馆再次被炮火摧毁，原本超过90万册的馆藏，最终只剩下1万多本书籍和大约15份手稿。由于火势迅猛，库房的玻璃地板融化并涌入地窖，导致地下书库中的珍贵藏书和大量古钱币也被瞬间吞噬。如今我们所看到的是1951年重建后的图书馆，建筑外观几乎和遭遇第二次火灾前一模一样。

在我看来，这座中央图书馆为人文专业的学子提供了得天独厚的学习环境、书籍资源和馆内服务。进入图书馆后，沿优雅的大楼梯上二楼，右手边是“橡木阅览大厅”，它由建筑师亨利·拉科斯特设计，内部装饰十分古朴。阅览大厅主要藏有哲学、数学、语言学、心理学、艺术史和百科全书，学生在这里可以自由选择著作，尽情享受阅读时光。

“橡木阅览大厅”的左边是鲁汶大学的汉学系藏书楼，也是研究中国文化的师生常到访之处。阅览室的入口是华丽的巴洛克式木门，门框上有纹样繁复的装饰。进门后能看见约十几排书架，藏有大量关于中国古典文化的书籍。我第一次到访该馆时，恰逢我校一位汉学教授带学生调研，他声情并茂地介绍了这个藏书楼的历史，令我不仅了解到藏书楼的历史，也对汉学研究肃然起敬。

从阅览大厅再往里走就是珍稀档案馆，里面藏有大量中世纪手抄本、印刷图像和报纸档案。由于专业需要，我经常出入这间档案馆。该馆设置在建筑的塔楼里，需要爬一层宽度仅容一人通行的螺旋楼梯，像极了在城堡中探险。在这里，我可以查阅数十种不同语言的古籍档案，涉及历史、哲学、宗教神学、绘画、建筑和雕塑等学科。管理员对来访师生十分友好，不仅提供导览介绍的服务，还会为我们免费扫描复印想要的资料。我认为这里是历史爱好者的必访圣地。

平日里，我来图书馆还喜欢看这里不定期展出的特色书稿，每次都会得到惊喜。比如最近图书馆展出了一些日本的传统绘画和装帧书籍，不仅拓宽我的视野，也能促进我和其他同学交流。还有一件有趣的事，去年圣诞节时，学校合唱团的同学来到图书馆的阅览室为大家表演了圣诞歌曲，用悦耳的歌声传递节日的祝福，给我们带来了许多欢乐，暖意融融。

（作者系比利时鲁汶大学建筑历史与遗产保护方向博士研究生）

(责编：郝孟佳、孙竞)