为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把全校党员干部和师生员工的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，中国石油大学（北京）党委近日印发通知，对传达学习培训、宣讲宣传阐释和深入贯彻落实等工作进行全面部署。学校成立了由党委书记陈峰担任团长，思政课教师、辅导员、班主任和青年学生骨干等群体代表组成的党的二十大精神宣讲团，紧密联系师生思想和工作实际设计宣讲主题，通过集体备课、示范宣讲等方式精心做好宣讲准备。

结合当前疫情防控形势任务要求，11月22日上午，学校以线上视频会议的形式召开学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会，陈峰作了题为“全面学习贯彻党的二十大精神 加快建设能源领域特色鲜明的世界一流研究型大学”的首场宣讲报告，并对学校学习宣传贯彻党的二十大精神各项工作进行再部署、再动员。

全体校领导、校本部和克拉玛依校区全体中层干部、校本部教工党支部书记、学校党的二十大精神宣讲团成员代表等近300人参加会议。会议由学校党委副书记文永红主持。

陈峰在宣讲中指出，党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，事关党和国家事业继往开来，事关中国特色社会主义前途命运，事关中华民族伟大复兴。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，对于激励广大党员干部和师生员工更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，落实立德树人根本任务，全面对接国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加快建设能源领域特色鲜明的世界一流研究型大学，保障国家能源安全、推动能源绿色发展，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的贡献，具有重大现实意义和深远历史意义。

陈峰强调，要深刻领会党的二十大精神的核心要义。深刻把握过去5年的工作和新时代10年的伟大变革，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。深刻把握谱写马克思主义中国化时代化新篇章的历史责任，把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法。深刻把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，牢牢把握、始终坚持中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则。深刻把握全面建设社会主义现代化国家的目标任务，把握统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的重大部署。深刻把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，牢记全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上。深刻把握关于发扬斗争精神、应对风险挑战的重要要求，着力增强防风险、迎挑战、抗打压能力，主动识变应变求变，主动防范化解风险。

陈峰强调，新时代的10年，学校在奋进中坚定方向、在奋进中担当作为、在奋进中追求卓越、在奋进中升华精神，爬坡过坎、转型升级，实现了快速发展。新时代新征程上，要把二十大提出的战略部署转化为学校的目标任务、具体举措和实际行动，贯穿学校办学治校理教各领域全过程。一是坚持和加强党对学校的全面领导，确保事业发展的正确方向。要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持扎根中国大地办教育，坚持扎根能源行业办大学。二是认真落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。要不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，加快构建落实贯通式大教育体系，促进学生德智体美劳全面发展。三是深入推进高质量内涵式发展，全面提升科技自立自强支撑能力。围绕国家战略和能源转型急需，将学科建设、科学研究与人才培养、队伍建设一体谋划、统筹推进、贯通融合。四是深入实施人才强校战略，建设高素质专业化教师队伍。要把加强教师队伍建设作为事业发展重要的基础工作来抓，教育引导广大教师努力成为党和人民满意的“四有”好老师。五是深化学校综合改革，增强跨越式发展的动能效能。以教育评价改革为牵引，带动学校各领域综合改革，加强“三基”工作，激发创新发展的动力和活力。六是紧紧围绕发展定位，深入推进克拉玛依校区高质量发展。七是持续繁荣校园文化，增强干事创业的精气神。教育引导广大师生传承“我为祖国献石油”的光荣传统，笃志能源强国、能源报国。八是持之以恒推进全面从严治党，以高质量党建引领事业高质量发展。以党的政治建设为统领，全面加强党的各方面建设，为高质量发展提供坚强保障。

陈峰指出，学习宣传贯彻党的二十大精神作为学校当前和今后一个时期的首要政治任务，要切实抓好学习培训、广泛开展宣讲活动、精心组织宣传阐释、切实加强组织领导，持续掀起学习宣传贯彻的热潮。要以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，全力抓好当前的疫情防控，全力完成年度重点任务，积极谋划好明年工作，加快建设能源领域特色鲜明的世界一流研究型大学，为建设教育强国、科技强国、人才强国、能源强国，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出应有贡献。

党的二十大胜利召开以来，中国石油大学（北京）全体党员领导干部和教师员工通过收听收看直播、党委理论学习中心组集中学习、党支部组织生活和党日活动、教职工政治理论学习、班团组织主题学习等方式实现学习全覆盖；通过实施青年马克思主义者培养工程、开展样板党支部“1+4”示范共建活动、组织参观“奋进新时代”主题成就展、开设“习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践”思政课、举办“学习二十大 青春绽芳华”线上演讲比赛和“宣贯二十大 石大青马说”特色宣讲等创新举措增强学习的实效性。

学思用贯通，知信行合一。在疫情防控遭遇战、阻击战和歼灭战中，学校把学习成果转化为动能和效能，广大党员领导干部敢于斗争、善于斗争、敢打硬仗、担当作为，广大师生员工识大体、顾大局、积极向上、众志成城，以疫情防控的实际行动和积极成效坚决执行党中央的各项决策部署，贯彻落实党的二十大精神。

来源：中国石油大学（北京）

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