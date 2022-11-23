人民网北京11月23日电 （记者何淼）《教育与职业》杂志创刊105周年座谈会于22日在京举办。全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金出席会议并讲话。教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐致辞。

图为郝明金为《教育与职业》杂志编委代表颁发聘书。中华职教社供图

郝明金针对期刊发展提出了三点要求：一是要坚持正确办刊方向,贯彻落实党和国家方针政策。杂志要系统深入学习领会党的二十大精神，要牢牢把握正确的办刊方向，紧扣党和国家工作大局，在工作中切实发挥好舆论导向作用；二是坚持一流办刊定位，不断提高理论和学术水平。杂志要紧紧围绕职业教育发展中的重大实践问题和理论问题，坚持理论创新和实践探索，充分发挥杂志的桥梁纽带作用，为职业教育发展探索新思路；三是坚持优良办刊传统，改革创新满足社会新需求。面对百年未有之大变局，杂志既要坚持优良的办刊传统，也要改革创新，在传承中创新，在创新中发展。对杂志下一步发展方向，郝明金希望进一步把正舆论导向、提升办刊质量、增强使命担当，不断扩大刊物影响。

谢俐表示，《教育与职业》杂志在传播职业教育理论、推动职业教育思想发展、交流职业教育研究和实施成果方面发挥了重要作用，希望杂志社继续深入学习贯彻党的二十大精神，守正创新，踔厉奋发，在推动职业教育高质量发展中担当作为，成为引领职业教育理论和实践发展的重要学术平台。

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