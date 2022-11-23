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黄炎培职业教育思想研究会2022学术年会举办

2022年11月23日12:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月23日电 （记者何淼）以“职业教育高质量发展与社会充分就业”为主题的“黄炎培职业教育思想研究会2022学术年会”于22日通过线上线下结合的形式举办。全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长、黄炎培职业教育思想研究会会长郝明金出席并作主旨讲话。

图为郝明金作主旨讲话。中华职教社供图

郝明金表示，就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程，是社会稳定的重要保障，必须抓紧抓实抓好。通过发挥人才培养职能，促进社会劳动者实现更加充分更高质量就业，是职业教育的基本价值。

郝明金强调，要着眼于平民教育，解决好职业院校学生就业“量”的问题。职业院校70%以上的学生来自农村，让每一位学生掌握一技之长，获得一份有尊严的工作，解决好学生就业问题，始终是职业教育的重要使命。要着眼于科学教育，解决好职业院校学生就业“质”的问题。作为跨界性的教育类型，职业教育需要始终坚持“用科学来解决职业教育问题”，坚持面向就业推进“三教”改革，善用最新的科技成果推动教学改革，注重培养创新型、复合型的新时代技术技能人才。

郝明金要求，要与时俱进挖掘黄炎培职业教育思想的当代价值，在传承先贤思想中，通过创造性转化与创新化发展，为推动现代职业教育高质量发展提供有益的启发和借鉴。

图为活动现场。中华职教社供图

本次活动由中华职业教育社和湖南省中华职业教育社联合主办，长沙财经学校承办。来自职业教育战线的十余位专家在会上就“我国就业形势与政策”“黄炎培职业教育思想与职业院校学生高质量充分就业探究”“中国职业教育发展的历史逻辑与黄炎培职教思想的现实意义”“职业教育助力充分高质量就业的定位与路径”等内容进行了深入研讨。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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