人民网北京11月23日电 近日，艺术与科技专业学科国际研讨会在浙江树人学院杨汛桥校区召开。浙江树人学院校长李鲁在致辞时表示，学科建设也需顺应学科发展规律，在创建特色学科的理念上，要坚持依托现代产业，主动服务地方，主动对接经济社会发展战略。

“艺术与科技融合是创意媒体产业的核心特征之一，也是数字经济发展的重要支撑。”在题为《“数字媒体”交叉融合型课程群建设探索与实践》的演讲中，浙江大学计算机科学与技术学院教授耿卫东表示，在人工智能和大数据时代，教育者需要培养面向一流专业建设背景下的“技艺双修”复合型人才。教什么知识，怎么教知识，对于高校和教育者都十分重要。

中国美术学院创新设计学院的以色列籍特聘副教授齐夫·泽夫·科恩发表了主题演讲《掌握转变——通用键集》。他提到，艺术家和设计师通常根据他们所从事的媒介进行分类，每种媒介都有自己的工具、技术和历史。学生们需要通过他们的学习和体验，熟练掌握、运用这些媒介，从而实现通过作品进行高精度的自我表达。

中国美术学院设计与创新学院副院长俞佳迪副教授发表了《山顶的重逢》的主题演讲，通过围绕若干作品案例，对艺术与科技专业的教学实践与研究创作进行了全局和多角度的介绍与分析。

浙江树人学院艺术学院院长赵燕认为，艺术与科技专业涉及艺术学、设计学、计算机技术等领域的基本知识和技能，是一门用途广泛、具有交叉学科特征的新专业。“设计学科大多数专业课程的教学内容和学科设计已经不能适应社会的巨大变化，而艺术与科技专业的设立，将对设计类已有各专业教学内容乃至整个设计教学的改革，起到巨大的促进和推动作用。”

据悉，浙江树人学院艺术与科技本科专业将于2023年招生。根据浙江树人学院培养应用型人才的办学定位，艺术与科技专业将探索一条教学内容与相关企业实际用人类型紧密契合的新路径，使毕业生的专业知识和设计能力能够适应社会需求。(郝孟佳、实习生刘晗妮)

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