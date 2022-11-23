原标题：新华视点｜深圳试水职业教育集团化办学

2022年，全国毕业的大学生总数达到1076万人，创历史新高，2023年毕业生数量预计呈上升趋势。上千万的毕业生总量，加上海外归国留学人员与历年待就业高校毕业生群体累加，就业形势面临严峻的挑战。

就业是最基本的民生，高校毕业生更是重点就业群体。有关部门为此出台了一系列政策措施，全力为高校毕业生就业提供服务与护航。为了探索高质量就业新路，精准对接国家产业发展对高技术技能人才的需求，中国深圳试水职业教育集团化办学，促进毕业生就业。

新华社记者在多地调研了解到，11月以来，受数字经济发展、服务业比重上升等有利因素影响，国内就业宏观形势基本稳定，不过仍有部分毕业生还在寻找工作，灵活就业、慢就业比例上升。中国人民大学中国就业研究所研究显示，高等职业院校就业形势较好，高等职业教育的校企合作、产校融合定制班，在稳就业中起到“压舱石”作用。

深圳职业技术学院计算机网络专业大三学生张如意，考取了HCIE（华为认证互联网专家）证书，拿到了高质量就业的“敲门砖”。该校从学生入学第一天起，就开始帮助学生进行职业生涯规划。

深圳信息职业技术学院物联网应用技术专业毕业生郭东来，通过企校合作招募参加培训一个月，在华为技术有限公司实习半年通过考核后，成为华为全屋智能项目工程师。他表示学校授课与工作有很强的关联性，比如质量管理和电子营销课程，与工作中一些规则和准则相吻合，能学以致用为工作提供理论支撑。此外，学校还邀请华为老师授课，与学生互动，分析学校理论知识如何有效转化于职场应用中，为学生未来就业发展指引方向。

2022年5月1日起施行的《中华人民共和国职业教育法》完成了自1996年颁布实施26年来的首次大修。新修订的职业教育法首次以法律形式明确“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”，为发展中国特色现代职业教育夯实了法治基础，标志着中国职业教育进入高质量发展和构建技能型社会的新阶段。

其中，新职业教育法第四十条提出，职业学校、职业培训机构可以通过与行业组织、企业、事业单位等共同举办职业教育机构、组建职业教育集团、开展订单培养等多种形式进行合作。

深圳市教育局率先尝试，按照“专业设置相近、办学特色相似、区域位置相邻”原则，组建2个“深圳市中高职教育集团”，其中由深圳职业技术学院牵头组建“深圳市西部职业教育集团”，包括9个成员单位，深圳市第二职业技术学校为集团中心成员学校；深圳市信息职业技术学院牵头成立“深圳市东部职业教育集团”，包括7个成员单位，深圳市第一职业技术学校为集团中心成员学校。

在深圳职业技术学院的汽车与交通学院实训室，大三学生宋明亮在与同学们学习汽车检测与维修原理。在这所高职院校，从5G无人驾驶汽车，到地铁驾驶舱、智能机器人，甚至企业没有面市的最新科研成果，都成为该校的教学样本。

深圳职业技术学院院长许建领表示，职业教育集团化办学在专业设置、课程衔接、管理模式等方面进行科学规划，有助于提升教学质量。他认为，职业教育集团化办学，不仅要培养学生的专业技能，更要注重培养学生的综合素质、可持续发展能力、迁移能力。

在深圳信息职业技术学院，平均每个毕业生能有11个可选择的就业岗位，2022年毕业生就业率达到98.66%，近16%毕业生入职华为、平安等500强企业。

深圳信息职业技术学院院长王晖表示，在职业教育集团化办学政策引导下，学院将在教育体系、专业设置、课程一体化方面进行科学设置。

职业教育培养的人才要适合地方经济社会发展需要。职业教育集团化办学的模式，更有利于职业院校面向本地产业发展需求，通过立体化产教科融合机制，促进学生就业。

记者：白瑜、李思佳

(责编：郝孟佳、何淼)