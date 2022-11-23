原标题：山东科大：创新推出“课堂＋基地”留学生教育模式

“不论是有魅力的戏曲，还是其他中国文化，都深深地吸引了我，我迫不及待地想和家人们分享这些新鲜事！”近日，山东科技大学留学生伯克跟随茂腔非遗传承人学习茂腔唱腔和动作，体验了一把传统戏曲艺术的魅力。

“像这样的文化体验活动，学校每年都组织留学生开展10余次。”山东科技大学副校长孙鹤汀介绍。近年来，山东科技大学充分挖掘中华优秀传统文化的育人价值，创新推出“课堂+基地”留学生优秀传统文化教育模式，形成了“构建一套课程体系，打造一批研学基地，传承一项特色技艺”的留学生教育思路，培养了一批“知华友华爱华”的外国留学生。

开设传统文化选修课，让留学生迷上中国文化

来自塔吉克斯坦的吴芃已经在山东科技大学学习一年多了，上学期修过《汉语》的他，这学期再次选了《中国书法》等传统文化课。

“看这个‘福’字怎么样？”11月21日，吴芃提起毛笔，向科技日报记者展示了他新练习的“福”字。留学之初只想体验中国风景的他，现在却对中国文化着了迷。

扎染课程是山东科技大学面向留学生开设的中国传统文化课之一，如今，这门课程成了留学生口中的“宝藏课程”。

“我主修工程专业，接触传统工艺的机会很少，这堂扎染体验课让我对中国文化更加感兴趣了。”扎染体验课上，俄罗斯留学生妮咖在完成扎染作品后，第一时间向家人和朋友展示自己的作品。

“之前，我们针对留学生仅开设了《中国语言文化》《中国概况》等通识课，内容对大部分留学生来说比较晦涩，缺乏实践环节。近年来，我们为留学生开设了插花剪纸、品茶习字、吟诗作画等实践课堂，完善了传统文化教育课程体系。”山东科技大学国际交流学院院长范志坚说，学习中国文化成为留学生的一种乐趣，更有一部分留学生成了“中国通”。

打造文化研学基地，让学习“现场”发生

“剪纸是中国最古老的民间艺术之一，蕴含着社会公众认知、道德理念、审美感受、生活理想等多重社会价值……”这不是一堂历史课，而是山东科技大学留学生在山东省日照市莒县“非遗”剪纸体验基地的一次文化体验。

“过去，我们对留学生的传统文化教育形式较为单一，只局限于校园里，往往只重视课堂传授。实践证明，走出去体验、制作、交流，才能‘零距离’感受中国传统文化魅力。”范志坚说。

近年来，山东科技大学将留学生传统文化学习场所“搬”到10余处校外研学基地，青岛电影博物馆、青岛西海岸新区应急安全体验教育基地、海青茶博园都成了多元文化研学基地，不少“非遗”项目传承人、民间传统手艺人被聘为留学生的德育导师。

位于青岛西海岸新区海青镇的北茶之源文化体验中心，是山东科技大学2021年10月确立的留学生茶文化研学基地，这里的3位茶农被学校聘请担任留学生的德育导师。一年多来，山东科技大学已先后组织120名留学生走进这里体验茶文化。

从学习者到传播者，让中国文化“走出去”

“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年……”日前，在山东省外国留学生中华经典诵吟大赛上，山东科技大学留学生尼沙特的诗词朗诵《水调歌头·明月几时有》获得评委点赞。

每年举办“中华经典诗词诵读吟唱比赛”“文化学堂”“传统文化特色展示项目”成了山东科技大学的一项特色。“此外，学校推出‘感知中国’系列活动和中国传统节日特色活动，让留学生至少掌握一项传统文化特色技艺，推动中国传统文化走出去。”该校国际交流合作处副处长禹文芳介绍。

斯里兰卡留学生星星在山东科技大学经过4年的学习，熟悉了中国传统文化，因为拍摄短视频、照片介绍中国传统文化，他成为拥有10万名粉丝的“网红”。星星计划把文化体验的项目拍摄成图片集，为文化交流与传播尽一份力。

“近5年，山东科技大学有300余名留学生学成回国，这些学生成了传播中国文化的‘使者’。”山东科技大学校长姚庆国介绍说，“课堂+基地”的留学生特色培养实践，实现了传统文化课堂教学模式创新和研学基地建设的有机融合。“留学生也是文化使者，以他们为媒介，有助于把中国传统文化传播到世界各地。”姚庆国说。

记者 王健高 实习记者 宋迎迎 通 讯 员 韩洪烁

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