日前，南京邮电大学战邮广场中央，学生代表们正铿锵有力地诵读《战邮广场赋》，为不久前启用的战邮广场献礼。

“战邮广场作为我校红色教育的基地，凝聚着师生对信息通信事业的赤子之心。”南京邮电大学党委书记刘陈表示，“作为国家‘双一流’建设高校，南邮以高质量的党建引领推动学校为党育人、为国育才，实现高质量发展。”

“南邮是一所具有鲜明红色基因的学校，其前身是1942年诞生于山东抗日根据地的八路军战时邮务总局干部训练班，是我党、我军早期系统培养通信人才的学校。”每学年伊始，校党委书记刘陈和校长叶美兰都会将学校的厚重校史娓娓道来，为同学们讲授“思政第一课”，带领新生深入了解、传承、发扬南邮精神。

2021年，南邮原创红色校史剧《赤子》上演，在师生中引起观看热潮。该剧以学校发展历程中的代表性人物为主线、以重大历史事件为素材，讲述了历代南邮人“永远跟党走”的忠诚故事。剧中邮政专家李旦复的饰演者、2019级本科生吴小岗说：“出演这部剧是一次很好的接受党史教育的机会，通过红色校史学党史，加深了对党史的感性理解和更深层次的理性思考，从中汲取了不断奋进的力量。”

通过开讲红色校史思政“金课”、打造红色校史剧《赤子》、创作校歌《信达天下》、编纂红色校史读本《红绿蓝》，将南邮人的赤子之心和家国情怀深深埋进了师生的心里。学校不断擦亮红色校史“金字招牌”，有序推进红色校史文化育人“十个一”工程，充分发挥红色校史文化在学校育人中的独特作用。

“问天”接苍穹，“接地”筑梦想，在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛上，南邮“天问一号风筝线”项目团队夺得金奖，其研发的深空应答机可以保障火星探测的测控通信任务。团队指导老师主要来自“全国党建工作样板支部”通信与信息工程学院信息工程系党支部。

选好“领头雁”，传好“接力棒”，学校积极培育创建“全国党建工作样板支部”4个，教师党支部书记“双带头人”比例已达到100%。

植树节当天，2019级本科生赖钰婷和老师同学们共同植下“党员先锋林”。正如“先锋林”的每棵树苗一样，“全国党建工作样板支部”物联网学院学工第二党支部茁壮成长、鲜花满树。

党建强基固本，培养时代新人。学校培育全国高校“百个研究生样板党支部”1个，全国高校“百名研究生党员标兵”2人。“一直以来，南邮全面贯彻党的教育方针，以电子信息特色和优势为牵引，遵循‘内涵式发展’思路，大力实施人才强校战略，绘就思政育人新格局。”叶美兰表示。

（记者 苏雁 通讯员 毕莹莹）

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