室外，草原的阳光和煦温暖；室内，大家聆听宣讲掌声阵阵。

连日来，党的二十大代表、青海省海南藏族自治州同德县尕巴松多镇贡麻寄宿制小学教师刘秀青奔波在海南草原，深入牧场、学校宣讲党的二十大精神。

“过去咱们学校是啥样子的？以前上学的路是咋样的？如今，看着锃光瓦亮的教室、平整的柏油路，这翻天覆地的变化，大家都看在眼里、记在心间……”10月31日，刘秀青来到自己曾经教学24年的秀麻乡斗后索寄宿制小学，与学校教师和部分学生围坐在一起，宣讲党的二十大精神。

平均海拔3850米的秀麻乡，处于三江源自然保护区的核心区，山大沟深、地广人稀，牧民群众居住分散。得知刘秀青要来宣讲的消息，师生们早早就聚集在学校的“红色感恩厅”，不少群众也搬着小马扎来到现场，刘秀青教过的几名学生，手捧哈达在校门口急切等待着。

“作为一名基层牧区教师，能参加党的二十大，是我莫大的光荣！”在秀麻乡群众热切的期盼中，刘秀青打开了话匣子。从10月24日返回同德，刘秀青就忙于宣讲党的二十大精神。尽管连日来的紧张工作和长时间用嗓，让她的声音有些嘶哑，但她依然情感充沛、说话铿锵有力。

“党的二十大报告提出，‘办好人民满意的教育。教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。’我深感肩上的责任更重了……”刘秀青的话，让现场的听众频频点头。

以蓝天为幕布，以学校为舞台，即使天气寒冷也挡不住大家聆听“精神食粮”的热情。“过去，学校只有两排小平房，土坯墙打的黑板，冬天取暖还用干牛粪呢！现在可不一样了，现代化的教学设备、高水平的师资力量，高质量的教学模式，让牧民们的理念发生了根本性变化，越来越重视孩子的教育了。”斗后索寄宿制小学校长万玛项青感慨。

万玛项青介绍，如今，学校的在校生数量由当初的80余名增加到700余名，学校的教学质量也大幅提高。刘秀青以前执教的学科一直是学校教学的强项，孩子们的成绩更是名列前茅。如今有不少大学毕业生回乡工作、创业，几十年教育的点点成绩已经让草原深处发生了巨变。

宣讲持续了近3小时，现场近400名村民、师生和党员干部认真倾听、仔细记录，不少人还不时翻看党的二十大报告，结合刘秀青的宣讲对照学习。

宣讲结束后，刘秀青专门去看了自己曾工作过的办公室和教学楼。看着孩子们如同草原上的格桑花一样成长，她心情特别激动：“如果身体条件允许，我还想再回到斗后索寄宿制小学，再教24年！”

（记者 万玛加 王雯静 通讯员 洪玉杰）

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