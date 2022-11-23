秋分已过，祁连山脚下寒意渐浓，而培黎职业学院的温室大棚里依然温暖如春。

“配置营养液的水质偏软为佳，重金属元素不能超标……”授课老师袁玉涛站在一片生长茂盛的芹菜旁，身边围着10多名神情专注的学生。

这是无土栽培技术实训课程的现场。架设完善的水肥一体化系统将营养液直接输入芹菜根部。眼下这茬芹菜到了成熟期，散发出浓郁的香气。

放眼望去，大棚里水培区、土培区、育苗区井然有序，种植了辣椒、西葫芦、草莓、绿萝等各类植物。

“这都是学生自己种的。”袁玉涛说。在培黎职业学院，每一门课都有实践内容。以无土栽培技术课程为例，实训课时与理论课时的比例达到1∶1。

“重视实践是培黎的特色。”袁玉涛热情地向我们介绍，20世纪40年代，新西兰友人路易·艾黎来到张掖山丹创办培黎学校，提出了“手脑并用、创造分析”的办学理念，为中国培养了大批专业技术人才。

2020年，培黎职业学院正式招生，培黎学校迁入学院，实施中高职一体化办学。山丹姑娘刘芸就是培黎职业学院的第一批学生。

“现代农业技术可以解放劳动力。我学习现代农业，是希望像我爸妈这样的农民不那么辛苦。”刘芸说。

不仅在日常教学中注重实践，学校还与企业合作，安排学生们到企业顶岗实习。大二下学期，刘芸到山丹县一家企业实习，学习马铃薯脱毒苗组培快繁。4个月下来，她熟练掌握了马铃薯组培苗生产的流程和相关技术。

“瞧，这是我培育的马铃薯种苗。”刘芸打开手机相册，照片里透明的培养瓶中有几株向上生长的幼苗，稚嫩可爱。

“‘三百六十行，行行出状元。’2019年，习近平总书记来培黎学校考察时，曾经这样勉励同学们。”说起这段往事，刘芸打心眼里自豪，“我也希望自己能学有所用，反哺家乡。”

“还真不是自夸！很多企业都说我们培黎的孩子踏实肯干，动手能力强。”袁玉涛说。

张掖是农业大市，现代农业技术人才需求旺盛。提到学生就业，袁玉涛并不担心。“明年，第一批培黎职业学院的孩子就要毕业了，很多企业都来学校‘抢人’呢！”

（记者 王冰雅 宋喜群）

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