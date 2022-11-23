新华社香港11月22日电 （记者黄茜恬）香港故宫文化博物馆22日宣布推出首届“香港故宫学生文化大使”计划，将招募共100名香港本地大专院校学生及中学生，通过一系列学习及实践活动，加深新一代对文物及博物馆专业的认识和兴趣，为香港培育未来文化艺术及博物馆专业人才。

这一计划首阶段22日起接受大专院校学生申请。该计划运用创新手法，举办一系列互动学习项目，包括故宫文化专题系列讲座、创意艺术活动、文物修复工作坊等，让参与者近距离观赏珍贵文物展品，研习其历史文化内涵；同时有机会参与实习活动，运用学习到的知识及技能，以博物馆导赏员身份向访客介绍博物馆。

香港故宫文化博物馆自2022年7月开馆以来，推出多项青年学习项目，致力于通过教育活动弘扬中华优秀传统文化，推动香港本地文化产业发展，实现国家“十四五”规划纲要支持香港发展成为中外文化艺术交流中心的愿景。

香港故宫文化博物馆馆长吴志华表示，“香港故宫学生文化大使”计划从青年人的视角出发，启发他们发挥创意，全方位体验中华文化艺术内涵，再以青年人的角度向大众分享自己学习到的历史文化。该计划展现出香港故宫文化博物馆致力于促进文化交流和推动中华文化传承的使命。

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