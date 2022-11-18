原标题：关于芭蕾的三个梦想

11月4日，在北京的舞蹈教室，赵蕴辉（右一）在芭蕾舞课间隙和学生们交谈。

出生于1992年的天津姑娘赵蕴辉毕业于天津音乐学院舞蹈系，是一名芭蕾舞培训机构的老师。受芭蕾舞演员姨妈的影响，赵蕴辉从小对芭蕾心存向往。

3岁时，赵蕴辉因高烧导致视神经萎缩。为了实现舞台梦想，赵蕴辉付出了比常人更多的努力。2005年，赵蕴辉领舞的芭蕾舞《盲女的梦》在第三届“小荷风采”中国少儿舞蹈大赛中一举夺冠。

13岁的赵蕴辉在舞台上闪闪发光，30岁的赵蕴辉在台下见证学生实现梦想。由于体质较弱、不适应高强度训练，赵蕴辉转行成为芭蕾舞老师，她创立的培训机构目前有130多名学生，学生多次斩获国际大奖。

“小时候我想当舞蹈家，现在我觉得以另一种方式实现了梦想。”2021年底，赵蕴辉通过了北京舞蹈学院考级院芭蕾舞高级教师资格考试，拥有了培训芭蕾舞教师的资格。

从梦想成为芭蕾舞者，再到梦想培养更多优秀的学生，谈及未来，赵蕴辉有了第三个更大的梦想。“希望通过对师资的培训，认识更多的芭蕾舞老师，影响更多的人，传递更多对芭蕾的热爱，传到中国各地的孩子们身上。”

新华社记者 方欣 摄

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