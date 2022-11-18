人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

关于芭蕾的三个梦想

2022年11月18日08:21 | 来源：新华网
小字号

原标题：关于芭蕾的三个梦想

11月4日，在北京的舞蹈教室，赵蕴辉（右一）在芭蕾舞课间隙和学生们交谈。

出生于1992年的天津姑娘赵蕴辉毕业于天津音乐学院舞蹈系，是一名芭蕾舞培训机构的老师。受芭蕾舞演员姨妈的影响，赵蕴辉从小对芭蕾心存向往。

3岁时，赵蕴辉因高烧导致视神经萎缩。为了实现舞台梦想，赵蕴辉付出了比常人更多的努力。2005年，赵蕴辉领舞的芭蕾舞《盲女的梦》在第三届“小荷风采”中国少儿舞蹈大赛中一举夺冠。

13岁的赵蕴辉在舞台上闪闪发光，30岁的赵蕴辉在台下见证学生实现梦想。由于体质较弱、不适应高强度训练，赵蕴辉转行成为芭蕾舞老师，她创立的培训机构目前有130多名学生，学生多次斩获国际大奖。

“小时候我想当舞蹈家，现在我觉得以另一种方式实现了梦想。”2021年底，赵蕴辉通过了北京舞蹈学院考级院芭蕾舞高级教师资格考试，拥有了培训芭蕾舞教师的资格。

从梦想成为芭蕾舞者，再到梦想培养更多优秀的学生，谈及未来，赵蕴辉有了第三个更大的梦想。“希望通过对师资的培训，认识更多的芭蕾舞老师，影响更多的人，传递更多对芭蕾的热爱，传到中国各地的孩子们身上。”

新华社记者 方欣 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】【16】【17】
(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部