原标题：浙江与西澳州共建职教联盟 推动科研创新与人才培养

签约仪式现场 浙江经贸职业技术学院供图

11月11日，浙江—西澳职业教育联盟在浙江杭州成立。据悉，未来五年，双方将依托联盟，深化国际产教融合和技术文化交流，组建中澳教师交流工作坊，开展中澳交换生、交流生项目，推动科研技能人才培养，聚焦科研水平提升。

2022年是浙江与澳大利亚西澳州建立友好省州关系35周年。一直以来，双方在教育、人文等领域合作成果丰硕。今年5月，浙江省教育厅与西澳州培训和劳动力发展厅签订合作谅解备忘录，共建浙江—西澳职业教育联盟。

据悉，该联盟首批成员单位共7家，包含浙江经贸职业技术学院、浙江机电职业技术学院等5家浙江职业院校和西澳州南部城区TAFE学院、西澳州北部城区TAFE学院。

西澳州培训和劳动力发展厅厅长何凯伦表示，联盟的成立将为推动双方职业教育发展、培养技术技能型人才提供重要支撑。

根据实施方案，未来五年，中澳双方将每年轮流承办中澳职教发展论坛，在浙江设立“澳大利亚职业教育教师培训中心”，并组建中澳教师交流工作坊，搭建中澳师资培训交流平台。

此外，双方将搭建中澳学生学习交流平台，开展中澳交换生、交流生项目，共同组队参加世界职业技能大赛和世界创新创业竞赛等活动，推进联盟院校能源化工、文创旅游等专业的中外合作办学项目或中外合作办学机构建设，深化国际产教融合和技术文化交流。

职业教育注重技能人才培养，也需聚焦科研水平提升。

据悉，依托联盟，双方将搭建中澳科研学术交流平台，如支持共建创新中心、联合实训实验室、专业研究基地，通过共同申报科研项目、科研平台和科研成果，开展联合攻关，共同打造高水平科技研发平台。

浙江省教育厅总督学舒培冬希望联盟能聚焦校企合作、人才培养模式改革、技术技能创新、数字化建设等重点领域，合力破解职业教育发展中的共性问题，打造可持续、高质量发展的职业教育合作平台。(童笑雨)

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