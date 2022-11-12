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国际学生独特的汉语学习体验：“云端”学剪纸 听鼓乐

2022年11月12日09:13 | 来源：中国新闻网
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原标题：国际学生独特的汉语学习体验：“云端”学剪纸 听鼓乐

　　国际学生的剪纸作品。　薛丽锋提供

　　“通过山西锣鼓文化的学习，我们了解到这种乐器的来源、发展及使用场所。同时，学习山西锣鼓文化，也以音乐的形式促进了文化交流。”11日，刚结束由教育部中外语言交流合作中心主办、太原师范学院承办的2022年度“汉语桥”线上团组交流项目——“云享山西”初级汉语学习营课程的肯尼亚学生Dynes分享了自己的学习体验。

　　在Dynes的家乡肯尼亚也有锣鼓，但和山西锣鼓不一样，Dynes告诉记者，肯尼亚更多是现代化、西式化锣鼓，通常用于国家盛事、文化盛典等。“通过学习了解到山西锣鼓是一种传统乐器，在中国传统节日和大型活动中很常见，是喜庆、快乐、幸福的象征。”

　　太原师范学院外语系教师黄玉霞是此次山西锣鼓课程的授课老师，她介绍，本次设置了绛州鼓乐、晋南威风锣鼓、太原锣鼓、云冈大锣鼓等课程。课堂上，黄玉霞还播放了中国人表演非洲手鼓的视频，引起国际学生共鸣，“这就是文化之间的一种交流。”

　　在学习锣鼓文化的同时，黄玉霞还总结了上百条与锣鼓相关的成语分享给国际学生，帮助提高学生的汉语水平。

　　来自肯尼亚内罗毕大学孔子学院的Felix是学院舞龙舞狮俱乐部的成员，他告诉记者，每次舞龙舞狮的时候，音乐里的锣鼓声让人非常震撼。“希望以后有机会听着真正的鼓奏声表演舞龙舞狮。”

　　国际学生的剪纸作品。　薛丽锋提供

　　在此次学习营活动中，国际学生还体验了剪纸。

　　太原师范学院外语系教师薛丽锋自己也是一位剪纸爱好者，这是她第一次教国际学生手工课程。本次课程薛丽锋选取了“福”“喜”“中国结”“兔子”“窗花”等5个具又中国传统文化代表性、象征幸福美好寓意的剪纸作品教给国际学生。

　　“边剪纸边向国际学生传达中国传统文化，课后还录制了剪纸视频发给学生。”薛丽锋说，希望喜欢剪纸的学生可以继续学习，传播中国优秀文化。

　　第一次接触剪纸的Felix学会了剪“兔子”，“这是一次非常棒的文化体验，我很喜欢。”

　　国际学生“云端”学剪纸。　薛丽锋提供

　　“我知道中国人很喜欢红色，它蕴涵着好运、幸福、快乐。”Dynes之前在网络上了解过中国剪纸，但没有学习过，这也是他第一次动手剪。

　　“通过这次剪纸课程，我学会了剪‘福’字、中国结等，代表着美好的祝愿；通过剪生肖‘兔子’了解到中国的生肖文化；通过剪窗花知道了中国人过春节时有看春晚、吃饺子、给压岁钱等习俗。”

　　“这次的剪纸体验课很棒，我非常喜欢中国，有机会一定会去中国。”Dynes说：“希望能有机会去中国学习汉语，在中国找到一份筑路工程师工作。”(作者 杨静)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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