原标题：温州启动“数学家之乡”人才培养行动 将出地方教材

温州市“数学家之乡”人才培养行动启动大会现场 温州中学 供图

11月11日，温州市“数学家之乡”人才培养行动启动大会在浙江温州举行。

未来，温州将开发数学特长生培养地方教材，积极探索数学特长生小初高一体化培养机制，为具有良好数学学习能力的学生提供选修课程。

据悉，温州市“数学家之乡”人才培养计划将在2002年温州市推出数学人才培养配套项目——“数学家摇篮工程”的基础上，进一步挖掘和推广温州区域数学文化历史，规划与整合数学教育资源，建设以学校为主体、家庭和社会共同参与的数学教育新生态，全方位、多渠道培育温州学生的数学学科核心素养。

首批“数学家摇篮工程”领军学校授牌仪式现场 温州中学 供图

其具体做法包含了：建设数学之乡，在温州市教育教学研究院和温州大学数理学院设立温州市“数学家之乡”人才培养研究中心，强化温州数学特色教育研究；与北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学等中国知名高校的数学院(系)达成“数学家之乡”人才培养战略合作意向，开发温州数学特长生培养地方教材，积极探索数学特长生小初高一体化培养机制，为具有良好数学学习能力的学生提供选修课程；启动“数学家摇篮工程”领军学校创建活动，首批36所“数学家摇篮工程”领军学校包括高中段7所、初中段13所、小学段16所，通过课程规划与开发、课程资源建设、课堂教学变革、校本作业设计、学业评价改革、师资队伍建设、特色辐射与影响力、发展机制保障等方面形成可供借鉴的经验，在数学学科育人方式变革方面发挥引领与示范作用等。

不仅如此，温州还将开辟数学研学旅行路线，以鹿城“温州数学名人馆”、瑞安“学计馆”、龙港“姜立夫故居”、平阳“苏步青励志教育馆”和“数学奥妙馆”、温州大学“苏步青谷超豪纪念馆”等为数学研学点，规划温州独有的数学文化主题研学线路，并将姜立夫、苏步青等温州籍数学家的故事编写入《话说温州》地方课程，给温州全市中小学生树立精神榜样。

当天，温州中学数学馆同步揭幕开馆。“这些活动都一起聚焦在‘数学’主题，突出了温州对数学人才培养的重视。”温州市教育局有关人员介绍说。

据其介绍，温州办学已有1700多年历史，诞生了浙江第一所县学、府学，涌现了一批在浙江乃至中国最早的专业学校。清光绪二十二年(1896年)，国学大师、教育家孙诒让先生在瑞安创办浙江第一所专授算学的专门学校——学计馆，开启了温州近代算学研究、培养算学人才的先河。

据不完全统计，在当代中国乃至世界的数学家群体中，温州籍知名数学家就多达200余人。其中，杰出的代表人物就有姜立夫、苏步青、谷超豪、姜伯驹等。(王题题 夏雯雯 曾云毕)

(责编：郝孟佳、孙竞)