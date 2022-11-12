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内地与澳门高等教育展揭幕

2022年11月12日09:04 | 来源：新华网
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原标题：内地与澳门高等教育展揭幕

　　新华社澳门11月11日电(记者刘刚 李寒芳)“内地与澳门高等教育展”11日起一连3日在澳门教业中学举行，来自内地的111所高校和澳门10所高校参展，规模为历年之最。

　　展览由国家教育部港澳台事务办公室、高校学生司与澳门特区政府教育及青年发展局联合举办。澳门特区政府社会文化司司长欧阳瑜、澳门中联办副主任严植婵等嘉宾主礼当日的开幕式。

　　教育部港澳台事务办公室主任刘锦在致辞时表示，教育部高度重视内地与澳门教育交流合作，鼓励和支持澳门青少年来内地学习深造。从2016年起，内地已连续多年成为澳门学生赴澳门以外地区升学首选。未来将一如既往支持澳门教育事业发展，推动澳门更好地发挥在粤港澳大湾区和“一带一路”建设中的独特作用，为澳门学子提供优质的高等教育资源和广阔的创新创业空间。

　　澳门特区政府教青局局长龚志明致辞表示，国家教育部一直以来对澳门学生十分关心与支持，近年招生名额及院校数量皆能满足澳门学生的需要，为澳门学生提供更为广阔的发展前景。同时，澳门高校积极发挥自身优势，办学水平和科研实力等竞争力逐步提升，这有赖国家教育部的大力支持和澳门高校的不断努力。

　　本次展览除安排现场活动外，还在线上带来丰富的升学资讯，帮助学生了解内地与澳门高校的办学特色与优势，以更好规划未来升学安排。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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