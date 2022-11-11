中石大学生合唱《祖国不会忘记》。校方供图

主讲人讲述沂蒙精神。校方供图

人民网北京11月11日电 近日，中国石油大学（华东）正式发布“伟大精神 铸就伟大时代”——中国精神专题党课。据悉，专题党课由该校石大山能新能源学院、马克思主义学院联合山东青岛西海岸新区录制，以“艺术表演”与“精神阐述”相结合的形式展开，旨在以多元素讲述方式让中国精神“活”起来。

据介绍，此次专题党课根据中国精神谱系的历史分期，聚焦延安精神、沂蒙精神、大庆（铁人）精神等体现时代特点、山东本土特色、青岛西海岸新区发展特色、中石大（华东）行业特色的中国精神谱系，以《延安颂》《沂蒙山小调》《我为祖国献石油》等体现相关历史背景的歌曲为串联，邀请各行各业代表对精神内涵进行深入阐释。

专题党课还探索尝试校地联动挖掘思政育人资源。讲述嘉宾中，有为我国“两弹一星”事业默默奉献数十年的科学家，有改革开放的亲历者、受益者，有带领村民脱贫致富的村支书，有奋战在抗疫一线的医生等。他们深入分享了自己的亲身经历与所见所闻，为高校学生上了生动鲜活的中国精神思政课。（李依环、周天宇、丁元贺）

(责编：郝孟佳、熊旭)