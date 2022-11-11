人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

中国民航大学举办党日活动 传承初心使命

2022年11月11日13:56 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月11日电 时代各有不同，初心一脉相承。近日，一场题为“赓续红色血脉·永葆初心使命”的党日活动在中国民航大学开展。老党员与新党员相见、老教授与新青年相遇、老前辈与后辈相谈，用永不褪色的赤诚初心，传承跨越半个世纪的精神。

中国民航大学经济与管理学院首任院长朱沛、第二任院长彭语冰、经济与管理学院原党委书记刘敏与2名青年党员、31名学生党员共同庆祝政治生日，新老党员在活动上忆峥嵘岁月，围绕初心使命展开交流、展望未来。

朱沛以初心为话题，勉励青年党员作为“后浪”和新时代民航强国建设的主力军，要坚守初心、接续奋斗、继往开来；要肩负使命感，发扬吃苦精神，为航空航天事业贡献力量。

彭语冰表示，青年们要坚持不计名利、不怕吃苦的初心，在一次次理论学习和劳动实践中，打磨出一颗“身躬实践为人民”的向党红心和一颗“锤炼本领为民航”的航空蓝心，用所学、所得回报人民、回馈社会、回报党的关怀，全心全意为人民服务。

灯塔支部党员、经济与管理学院2019级学生段林昊说：“老党员们的故事给予了我奋进的力量，我们要接好接力棒，沿着老一辈党员的奋斗足迹继续前行、不忘初心、笃实于心、身践于行，全心全意为人民服务。”

据悉，中国民航大学深入开展“三全育人”工作，扎实推进学校各部门、各社团、各教职工全员全过程育人落实落地，提高人才培养质量。通过“讲校史”、老前辈讲述奋斗故事以及朋辈引领的方式，让师生话感悟、鉴初心，扣好人生第一粒扣子，走好漫漫征程路。（郝孟佳、朱璨琪）

(责编：李依环、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部