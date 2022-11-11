人民网北京11月11日电 时代各有不同，初心一脉相承。近日，一场题为“赓续红色血脉·永葆初心使命”的党日活动在中国民航大学开展。老党员与新党员相见、老教授与新青年相遇、老前辈与后辈相谈，用永不褪色的赤诚初心，传承跨越半个世纪的精神。

中国民航大学经济与管理学院首任院长朱沛、第二任院长彭语冰、经济与管理学院原党委书记刘敏与2名青年党员、31名学生党员共同庆祝政治生日，新老党员在活动上忆峥嵘岁月，围绕初心使命展开交流、展望未来。

朱沛以初心为话题，勉励青年党员作为“后浪”和新时代民航强国建设的主力军，要坚守初心、接续奋斗、继往开来；要肩负使命感，发扬吃苦精神，为航空航天事业贡献力量。

彭语冰表示，青年们要坚持不计名利、不怕吃苦的初心，在一次次理论学习和劳动实践中，打磨出一颗“身躬实践为人民”的向党红心和一颗“锤炼本领为民航”的航空蓝心，用所学、所得回报人民、回馈社会、回报党的关怀，全心全意为人民服务。

灯塔支部党员、经济与管理学院2019级学生段林昊说：“老党员们的故事给予了我奋进的力量，我们要接好接力棒，沿着老一辈党员的奋斗足迹继续前行、不忘初心、笃实于心、身践于行，全心全意为人民服务。”

据悉，中国民航大学深入开展“三全育人”工作，扎实推进学校各部门、各社团、各教职工全员全过程育人落实落地，提高人才培养质量。通过“讲校史”、老前辈讲述奋斗故事以及朋辈引领的方式，让师生话感悟、鉴初心，扣好人生第一粒扣子，走好漫漫征程路。（郝孟佳、朱璨琪）

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