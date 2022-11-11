本报记者 刘硕阳 季芳 王亮

截至东京奥运会，清华射击队已培养出9名学生运动员登上奥运会舞台。队伍为队员实行双重注册制，既可代表地方参加专业赛事，也能代表学校参加大学生比赛，在各级赛场收获好成绩。这支队伍秉持“育人至上，体魄与人格并重”的校园体育传统，探索出了一条体教融合、人才培养的新路径。

——编 者

举枪、瞄准、扣动扳机……这些动作，史梦瑶重复过成千上万次，每一次都一丝不苟。在日前结束的国际射联射击（步手枪）世锦赛上，史梦瑶代表中国队出战。在成年组女子50米步枪三姿团体比赛中，她与队友配合获得季军。走下赛场，史梦瑶还是清华大学经管学院2017级本科生。本次世锦赛上，她在清华射击队的队友雷浩瀚参加了青年组男子10米气步枪比赛并获得亚军。

两名队员同时入围国家队阵容、共同征战国际赛场，是清华射击队作为清华大学体教融合“试验田”的结果。这支队伍始建于1956年，复建于1999年，多年来培养出一批批优秀射击人才，在省市级以上比赛中共收获奖牌700余枚，更有9名队员先后登上奥运会舞台。队伍负责人董智说，清华射击队秉持“育人至上，体魄与人格并重”的校园体育传统，探索出了一条体教融合、人才培养的新路径。

要培养顶尖运动员，更要让学生全面发展

2000年，现任清华射击队总顾问的张秋萍接手了复建仅一年的队伍。高校筹建高水平运动队，当时鲜有先例可循，队伍的发展也面临困难：场地狭小、招生不足、资金支持有限。

在学校的大力支持下，张秋萍和团队多方奔走，积极争取国家队及社会力量的支持，奔赴各地考察苗子。“摸着石头过河”，队伍逐渐打开局面。

20余年间，清华射击队共培养了近百名学生运动员。队员们在省市级以上比赛中共夺得奖牌700余枚，其中金牌约360枚。队伍更是培养了9名学生运动员登上奥运会舞台，东京奥运会上，队员杨倩为中国体育代表团射落首金。

从高校操场走向国际赛场，得益于清华射击队为队员实行双重注册制。选手既可注册在省队代表地方参加全运会等大型赛事，也可注册在清华代表学校参加大学生系列比赛。这种合作机制，为队员带来更多锻炼机会。

“要努力培养冲击大赛的顶尖运动员，更要让学生全面发展。”董智说，让学生通过射击队的训练，成为思维能力强、眼界开阔的全方位发展人才，是队伍一直以来的努力方向。

2002年，清华大学开始设立射击课，经过两次扩容，每学年覆盖近千名同学，射击成为校园里的热门课程。去年，学校首次在“马约翰杯”运动会中设置射击项目，就有35个院系的160名同学经选拔参赛。

一代代队员共同延续集体的荣耀和梦想

清华大学射击馆坐落在学校东大操场东侧看台下方，馆内走廊和楼梯间的墙上贴着海报和照片，不断更新着队员在赛场上创造的佳绩。

8月下旬在江苏南京进行的全国射击锦标赛（步手枪项目）中，15名清华射击队队员代表各地方队参赛，共斩获一银一铜。在这项代表全国最高水平的赛事上，社科学院2022级硕士研究生王岳丰获得男子10米气步枪的季军，冠军则是东京奥运会该项目银牌得主盛李豪。“取得好成绩，教练和天赋、氛围一样，都很重要。”王岳丰说。

清华射击队里，顾问和教练阵容颇为“豪华”，张秋萍、高静、黄文红等均是昔日著名的运动员、教练员。队员钱方恒说：“奥运冠军王义夫是我们队的顾问，他经常来队里指导我们训练，把自己在赛场上的经验传授给我们。”

2009年，还是一名高中生的陈芳加入清华射击队，而今，她成为队中的助理教练。队伍拥有“传帮带”的良好氛围和传统，“以前老馆只有10米的靶场，师姐李佩璟只能模拟50米步枪三姿的训练，但她在一年后的全国赛上夺得了冠军。”这给当时还是运动员的陈芳留下了深刻的印象。如今，她又将刻苦与坚韧传递给年轻队员，与他们共同延续集体的荣耀和梦想。

校园生活对运动员的改变不只在竞技场上

担任清华射击队顾问的奥运冠军王义夫曾于2000年底进入清华大学学习。总结自己的清华经历，他说，在忙碌的校园生活中，自己提升了知识水平，增加了对竞技体育的理解，促进了运动水平的稳定和提高。

对此，世界冠军单红也颇有感受。2000年，她在悉尼奥运会上无缘奖牌。之后，她进入清华校园，经历了两年的沉淀，“最大的收获是学会了冷静思考，提高了自我约束和控制能力。”2002年慕尼黑射击世界杯总决赛，单红重新找回状态，夺得冠军。

改变不只在竞技场上。张秋萍曾总结，通过大学的系统教育，射击队的运动员不仅学习到文化知识，更开阔了视野、陶冶了情操。

清华射击队的年轻人，都在计划自己的未来。已经在全国大赛中崭露头角的王岳丰期待着能够入选新一期的国家队，实现自己代表祖国参加国际比赛的梦想；钱方恒担任着清华大学体育代表队大队长，积累了丰富的社工经验，期待着继续深造的机会；2020年入队的00后队员曹煊浩刚刚与省队签约，备战自己首个全运周期的同时，也在为未来的更好发展而努力考取各种资格证书……

“名为练枪，实为练人”，这是清华射击队的一句“老话”。队伍瞄准的不只是竞技成绩，队员瞄准的也不只是金牌。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 11 版）

(责编：李依环、郝孟佳)