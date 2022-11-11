原标题：2022年北京少儿健康歌传唱大开唱 主办方吁从小培养良好习惯

“少吃薯条，少喝饮料，少点烦恼”“关掉手机，关掉电子游戏，早睡早起”“运动身体，丢掉多余卡路里，让奔跑的足迹，就从今天起”……10日，不少人唱起《从今天起》，宣告“2022年北京少儿健康歌传唱大赛”正式开唱。

本次大赛由北京市疾病预防控制中心健康教育所、北京健康教育协会主办。主办方表示，此举旨在进一步贯彻落实《“健康北京2030”规划纲要》，在儿童、青少年群体中宣传推广《首都市民卫生健康公约》，普及健康生活方式，促进儿童、青少年全面健康发展。

主办方援引数据指出，我国6岁至17岁儿童青少年的超重肥胖率近20%，6岁以下儿童超重肥胖率超过10%，全国儿童青少年总体近视率为52.7%。而北京市儿童青少年超重肥胖、视力不良等问题较为突出。

另有医学专家指出，超重、肥胖导致的高血压、糖尿病、高血脂、心脑血管疾病等慢性病越来越低龄化，心理健康、社会适应障碍等问题在青少年人群中日益凸显。而这些健康问题和儿童青少年的行为习惯是密切相关的，从小培养良好的健康习惯，会让孩子终身受益。

主办方表示，《从今天起》这首歌以《首都市民卫生健康公约》中涵盖的核心知识点为基础，曲调简单、朗朗上口。10岁的李悟作为公益宣传大使在演唱后表示，“希望通过我唱的歌曲，让更多的小朋友们参与到活动中来，一起普及健康的生活方式”。

此外，活跃于网络上的歌手如“面妹孔佳奇”“爱唱歌的露西卡”“江岛小筑”“小夏天(李子夏)”“爱唱歌的小鱼儿”“吉他妈妈”“小皮皮爱习题”等，也纷纷参与传唱。

据介绍，本次北京少儿健康歌传唱大赛将持续到11月26日。在此期间，参赛选手可用自己擅长的方式演唱《从今天起》全歌或歌曲指定段落，录制视频，按照赛事要求发布到自己的社交平台账号上，并将链接转发给主办方社交平台账号。

有参赛者表示，希望用歌声传递健康，让更多的儿童、青少年由此养成良好的日常行为习惯。(梁伟 张素)

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