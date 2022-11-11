原标题：解思深院士逝世

中国共产党党员、中国科学院院士、著名物理学家、中国科学院物理研究所研究员解思深同志因病医治无效，于2022年11月2日在北京逝世，享年80岁。

解思深，1942年2月生于山东青岛，1984年11月加入中国共产党。1965年7月本科毕业于北京大学物理系，同年分配至宁夏钢铁厂工作，历任技术员、助理工程师、厂长助理；1982年4月于中国科学院物理研究所获硕士学位，毕业后留所工作，1983年10月于中国科学院物理研究所获博士学位，1993年6月起任研究员；2003年当选中国科学院院士，2004年当选发展中国家科学院院士。

解思深在高温氧化物超导体的合成、相关系和晶体结构测定上作出了重要贡献；长期从事碳纳米管等低维纳米材料的制备、结构和物理性质研究工作，发明了可控制备多壁碳纳米管的定向生长方法，先后制备出超长碳纳米管阵列、最细碳纳米管和双壁碳纳米管，揭示了碳纳米管生长机理，并系统研究了碳纳米管的力学、热学、光学和输运性能，取得了世界领先的研究成果，推动了纳米科技领域创新发展，在国内外合作交流中作出了重要贡献。曾获得国家自然科学一等奖和二等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、中国科学院自然科学一等奖、桥口隆吉基金会材料奖、周培源物理奖等多项荣誉和奖励。

(责编：李依环、郝孟佳)