原标题：杨叔子院士逝世

中国共产党党员、中国科学院院士、我国著名机械工程专家、华中科技大学教授杨叔子同志，因病医治无效，于2022年11月4日在武汉逝世，享年89岁。

杨叔子，1933年9月5日出生于江西湖口，1952年至1956年先后就读于武汉大学和华中工学院，1956年2月加入中国共产党。曾在哈尔滨工业大学进修，公派前往美国威斯康星大学麦迪逊分校访问，先后在江西省南昌一中、华中理工大学（现华中科技大学）工作。1991年当选为中国科学院院士（学部委员）。

杨叔子长期从事机械工程及其与信息技术、人工智能等新兴技术交叉领域的研究，推进了时间序列分析的工程应用，开展了切削过程中的颤振问题的先驱研究工作，攻克了钢丝绳断丝定量检测的国际难题，在国内率先提出并开展了智能制造探索性研究，编写出版了多部教材和专著，致力于高校人文素质教育的理论研究与实践，为我国机械工程学科、机械工业以及高等教育事业的发展作出了突出贡献。曾获得众多荣誉和奖励，包括国家自然科学奖、国家技术发明奖、全国教材建设先进个人、国家级教学成果奖等。

(责编：李依环、郝孟佳)